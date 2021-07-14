Kia представила третье поколение семейства Ceed для европейского рынка

В Европе представлено третье поколение автомобилей семейства Kia Ceed – хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed в кузове shooting brake. Как сообщает пресс-служба корейского бренда, производство обновленного семейства Ceed начнется на заводе в словацком городе Жилина в августе, а на рынки европейских стран автомобили выйдут в четвертом квартале текущего года.

Экстерьер

Обновленный Kia Ceed получил новы логотип и полностью измененную переднюю часть. Узнаваемой чертой осталась решетка радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра». Автомобили с гибридной установкой plug-in hybrid (PHEV) имеют закрытую решетку радиатора с контрастной поверхностью. Два больших отверстия воздухозаборников по углам бампера делают вид автомобиля более спортивным.

Все версии Ceed получили новые, полностью светодиодные фары. Для повышения безопасности в них интегрированы дневные ходовые огни (LED DRL), делающие автомобиль более заметным на дороге.

Также все модели семейства получили легкосплавные колесные диски нового дизайна. Всего доступно шесть вариантов, три из которых абсолютно новые: в размерности 16 дюймов с серебристым покрытием (для базовых моделей), в размерности 17 дюймлв с глянцевым черным покрытием (эксклюзивно для версий GT-Line) и спортивные 18-дюймовые диски с красными акцентами для версий GT.

Что касается цвета кузова, то теперь в палитру добавились четыре новых варианта – бронзовый Machined Bronze, желтый Lemon Splash, серый Yucca Steel Gray и зеленый Experience Green.