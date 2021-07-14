Kia представила третье поколение семейства Ceed для европейского рынка

В Европе представлено третье поколение автомобилей семейства Kia Ceed – хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и ProCeed в кузове shooting brake. Как сообщает пресс-служба корейского бренда, производство обновленного семейства Ceed начнется на заводе в словацком городе Жилина в августе, а на рынки европейских стран автомобили выйдут в четвертом квартале текущего года.
Экстерьер
Обновленный Kia Ceed получил новы логотип и полностью измененную переднюю часть. Узнаваемой чертой осталась решетка радиатора в фирменной стилистике «улыбка тигра». Автомобили с гибридной установкой plug-in hybrid (PHEV) имеют закрытую решетку радиатора с контрастной поверхностью. Два больших отверстия воздухозаборников по углам бампера делают вид автомобиля более спортивным.
Все версии Ceed получили новые, полностью светодиодные фары. Для повышения безопасности в них интегрированы дневные ходовые огни (LED DRL), делающие автомобиль более заметным на дороге.
Также все модели семейства получили легкосплавные колесные диски нового дизайна. Всего доступно шесть вариантов, три из которых абсолютно новые: в размерности 16 дюймов с серебристым покрытием (для базовых моделей), в размерности 17 дюймлв с глянцевым черным покрытием (эксклюзивно для версий GT-Line) и спортивные 18-дюймовые диски с красными акцентами для версий GT.
Что касается цвета кузова, то теперь в палитру добавились четыре новых варианта – бронзовый Machined Bronze, желтый Lemon Splash, серый Yucca Steel Gray и зеленый Experience Green.
Интерьер
На выбор клиентам предлагается девять вариантов отделки интерьера, четыре из которых – новые.
Водительское сиденье оборудовано электроприводом с функцией памяти для двух вариантов настроек. Кроме того, в салоне устанавливается современная и эффективная двухзонная система автоматического климат-контроля, передние сиденья имеют подогрев и вентиляцию, задние – подогрев.
Для моделей Ceed SW и ProCeed предусмотрено складывание спинки сидений второго ряда нажатием на кнопку, а дверь багажного отсека оснащена интеллектуальным электроприводом: если пользователь со смарт-ключом некоторое время находится позади автомобиля, дверь открывается автоматически.
Центральными элементами стали крупный дисплей цифровой приборной панели (диагональ 12,3 дюйма) и 10,25-дюймовый центральный экран, которые облегчают взаимодействие с автомобилем. Графика стала совершеннее, расширились возможности персонализации. На выбор доступны четыре цветовые и компоновочные темы, одна из которых, например, предусматривает плавные изменения в соответствии с временем суток и погодой за бортом автомобиля.
Функции связи
Обновленный Ceed оснащен системой бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя при помощи кнопки, а при помощи установленного на смартфон приложения Kia Connect владелец может управлять разными функциями автомобиля и отслеживать его состояние. Среди новых возможностей программного обеспечения – улучшенное распознавание голосовых команд, возможность связать с навигационной системой календарь стороннего производителя, режим Valet, позволяющий отслеживать местонахождение автомобиля при передаче управления другому человеку.
Для Ceed SW с силовой установкой plug-in hybrid предусмотрены дополнительные функции, актуальные именно для электромобилей. К примеру, при помощи телематики владелец может удаленно запускать или останавливать процесс зарядки аккумуляторной батареи гибридной силовой установки.
Дополнительно предусмотрена возможность беспроводного подключения смартфона с доступом к Android Auto и Apple CarPlay. Изображение экрана смартфона выводится на восьмидюймовый экран аудиосистемы для удобства работы с приложениями. Для пассажиров заднего ряда в центральной консоли размещен USB-порт для подзарядки мобильных устройств.
Ассистенты водителя
Обновленное семейство моделей Ceed оснащается системами безопасности и помощи водителю Drive Wise. На смену прежней системе оповещения о наличии помехи в слепой зоне пришла технология активного уклонения от столкновения. ВСА (Blind-spot Collision-Avoidance Assist), которая сперва подает предупреждение, а затем может включиться в процесс управления автомобилем, чтобы помочь избежать аварии.
Обновлена система контроля внимания водителя DAW (Driver Attention Warning). Новая версия DAW+ отличается способностью распознавать начало движения автомобиля впереди. Если автомобиль останавливается – к примеру, на светофоре или в пробке – и находящийся впереди автомобиль возобновляет движение и начинает отдаляться, то на экране перед водителем появляется соответствующее оповещение.
Среди других систем комплекса Drive Wise, предлагающихся для семейства Ceed:
- система предотвращения фронтальных столкновений FCA с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов;
- ассистент поддержания движения в полосе LKA;
- интеллектуальная система предупреждения об ограничениях скорости;
- ручной ограничитель скорости;
- ассистент управления дальним светом;
- система мониторинга пространства позади автомобиля RVM (Rear-View Monitor);
- ассистент выезда с парковки задним ходом RCCA (Rear cross-traffic Collision-avoidance assist).
Силовые агрегаты
Линейка силовых агрегатов включает двигатели Smartstream, силовую установку по схеме «мягкого» гибрида и гибридную установку с подзарядкой от внешнего источника plug-in hybrid.
Новый двигатель 1.5 T-GDi, оснащенный турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива имеет мощность 160 л.с. и агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями 7DCT или с 6-ступенчатой механической трансмиссией.
Двигатель объемом 1,5 л доступен также в составе силовой установки, выполненной по «мягко-гибридной» схеме. Дизельный двигатель мощностью 136 л.с. будет предлагаться только в составе «мягкого гибрида» и может агрегатироваться либо с трансмиссией 7DCT, либо с интеллектуальной механической трансмиссией iMT.
Впервые для семейства моделей Ceed будет предлагаться еще одна дополнительная «мягко-гибридная» силовая установка на базе бензинового двигателя 1.0 T-GDi. Двигатель будет агрегатироваться с трансмиссией 7DCT.
Гибридная силовая установка PHEV создана на основе атмосферного бензинового двигателя 1.6 GDi, мощность которого составляет 141 л.с. В этом случае используется 6-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями 6DCT. В состав установки входит аккумуляторная батарея, обеспечивающая запас энергии 8,9 кВтч. Запас хода автомобиля на одной зарядке в режиме использования только электрической энергии (AER) составляет 57 км.
На вершине линейки моделей Ceed – версии GT, которые эксклюзивно оснащаются бензиновым двигателем 1.6 T-GDi мощностью 204 л.с., который работает в паре с трансмиссией 7DCT.
Отметим, что сейчас на долю семейства Ceed приходится 28% продаж бренда в европейских странах.
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Фото: Kia