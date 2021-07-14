ТОП-10 марок российского рынка новых грузовых автомобилей

С января по май 2021 года в России было куплено 36,6 тыс. новых грузовых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 38% больше, чем за 5 месяцев 2020 года. Такой существенный рост объясняется эффектом низкой сравнительной базы, когда весной прошлого года на фоне развития пандемии коронавируса в нашей стране действовали ограничительные меры для автобизнеса.

Эксперты также обращают внимание на тот факт, что 45% рынка в данном сегменте приходится на две отечественные марки – KAMAZ и GAZ. Лидерство на этом рынке уверенно, с огромным отрывом от конкурентов, сохраняет KAMAZ: за 5 месяцев его автомобили разошлись по стране тиражом в 13 тыс. экземпляров. На втором месте – GAZ с результатом 3,6 тыс. штук.

Далее следует шведский бренд Scania, грузовики которого на российском рынке занимают первое место среди иномарок и третье в общем рейтинге. С начала года в РФ было приобретено 2,9 тыс. таких автомобилей. На четвертой позиции марочного рейтинга находится белорусский MAZ (2,3 тыс. шт.), замыкает ТОП-5 шведский Volvo (2 тыс. шт.).

Порог в 1000 купленных грузовых автомобилей сумели перешагнуть еще три бренда: MAN (1,9 тыс. шт.), Ural (1,9 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (1,5 тыс. шт.). Кроме них, в десятку лидеров также попали DAF и Isuzu. При этом только японская марка демонстрирует рыночное падение (-32%), а все остальные показывают рост: от +4% у Volvo до +107% у Scania.

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Фото: Scania