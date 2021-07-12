В 1 полугодии продажи Cadillac выросли сильнее всех в премиум-сегменте | АВТОСТАТ

В 1 полугодии продажи Cadillac выросли сильнее всех в премиум-сегменте

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В 1 полугодии продажи Cadillac выросли сильнее всех в премиум-сегменте

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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По итогам первой половины 2021 года американский бренд Cadillac демонстрирует самый большой рост продаж среди премиум-марок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель составил 125%, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, за первые 6 месяцев 2021 года в нашей стране было продано 1 159 автомобилей Cadillac.

Лидером продаж в этот период стал среднеразмерный Cadillac XT5, который разошелся тиражом в 593 экземпляра. На втором месте – полноразмерный семиместный Cadillac XT6 с результатом 245 проданных автомобилей. Совсем немного отстает от него Cadillac Escalade, реализация которого достигла 229 машин. Как отмечают в компании, на эту модель было собрано рекордное количество предзаказов, прием которых начался в июне. Оставшиеся 92 проданных автомобиля пришлось на кроссовер Cadillac XT4.

Дополнительно отмечается, что темп роста онлайн-продаж машин американской марки по сравнению с прошлым годом удвоился. Так, за первые 5 месяцев текущего года онлайн было реализовано количество, эквивалентное за весь 2020 год.

Полный список дилеров Cadillac (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Cadillac

Источник: АВТОСТАТ

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Комментарии 2
aajeexoc

thanks for the news https://www.autostat.ru/news/48776/

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aajeexoc

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