Genesis подвел итоги 1 полугодия: продажи в РФ выросли вдвое

Премиальный бренд Genesis отчитался о работе в первой половине нынешнего года. Как сообщает пресс-служба корейской марки, реализация автомобилей Genesis в январе – июне 2021 года составила 1 335 единиц, что на 99% больше, чем за тот же период 2020 года. В компании отмечают, что это уникальный результат в премиум-сегменте, достигнутый менее чем за 5 лет работы в России.

Бестселлером бренда Genesis по итогам полугодия стал первый кроссовер GV80 – за указанный период в нашей стране было продано 853 таких автомобиля. На втором месте по популярности – бизнес-седан G80 с результатом 291 проданный экземпляр. Третьим стал спортивный седан G70, реализация которого составила 104 автомобиля. Что касается флагманского седана Genesis G90, то его тираж составил 87 автомобилей.

Напомним, что в 2021 году бренд Genesis отмечает пять лет присутствия в России, и осенью готовится представить сразу две новинки: динамичный городской кроссовер GV70, который станет первым среднеразмерным SUV в линейке, а также обновленный спорт-седан G70, получивший целый ряд важных улучшений. По прогнозам представителей Genesis, новый GV70 будет пользоваться популярностью клиентов и сможет стать второй по популярности моделью бренда в России, заняв место на одну строку ниже модели GV80.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».