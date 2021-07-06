Состоялась мировая премьера нового KIA Sportage

6 июля 2021 года в Сеуле компания KIA представила кроссовер KIA Sportage нового, пятого поколения. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, новый Sportage создан на платформе Kia N3, а его дизайн разрабатывался в сотрудничестве дизайн-центров Kia в Корее, Германии, США и Китае.

Дизайн

Внешность нового Sportage устанавливает новые стандарты в дизайне и задает тон стилистики всей линейки моделей нового поколения. Основные элементы передней части кроссовера объединены в единый блок. Черная решетка радиатора получила четкий геометрический рисунок и совмещает фирменную «улыбку тигра» KIA со светодиодными дневными ходовыми огнями, которые имеют форму «бумерангов». Основные фары выполнены в матрично-светодиодной технологии.

В зависимости от версии и комплектации, на новый Sportage могут устанавливаться колеса размерности от 17 до 19 дюймов. Будет предложено семь вариантов колесных дисков с различным рисунком и покрытием, в разных цветах.

Габариты

Новое поколение Sportage имеет компактную колесную базу – 2 755 мм. Ширина автомобиля составляет 1 865 мм, габаритная длина – 4 660 мм, а высота – 1 660 мм.

Новый KIA Sportage имеет максимально объемное внутреннее пространство салона, а также большой багажный отсек. Так, пространство в области ног для пассажиров второго ряда составляет 1 050 мм, а в области головы – 1 000 мм. Объем багажника равен 637 л, а при сложенных задних сиденьях образуется ровный пол для погрузки крупногабаритных предметов.

Новое поколение Sportage станет первым в истории Kia автомобилем, который в зависимости от региона будет предлагаться в длиннобазной или короткобазной версиях.

Интерьер