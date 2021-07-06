Состоялась мировая премьера нового KIA Sportage

6 июля 2021 года в Сеуле компания KIA представила кроссовер KIA Sportage нового, пятого поколения. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, новый Sportage создан на платформе Kia N3, а его дизайн разрабатывался в сотрудничестве дизайн-центров Kia в Корее, Германии, США и Китае.
Дизайн
Внешность нового Sportage устанавливает новые стандарты в дизайне и задает тон стилистики всей линейки моделей нового поколения. Основные элементы передней части кроссовера объединены в единый блок. Черная решетка радиатора получила четкий геометрический рисунок и совмещает фирменную «улыбку тигра» KIA со светодиодными дневными ходовыми огнями, которые имеют форму «бумерангов». Основные фары выполнены в матрично-светодиодной технологии.
В зависимости от версии и комплектации, на новый Sportage могут устанавливаться колеса размерности от 17 до 19 дюймов. Будет предложено семь вариантов колесных дисков с различным рисунком и покрытием, в разных цветах.
Габариты
Новое поколение Sportage имеет компактную колесную базу – 2 755 мм. Ширина автомобиля составляет 1 865 мм, габаритная длина – 4 660 мм, а высота – 1 660 мм.
Новый KIA Sportage имеет максимально объемное внутреннее пространство салона, а также большой багажный отсек. Так, пространство в области ног для пассажиров второго ряда составляет 1 050 мм, а в области головы – 1 000 мм. Объем багажника равен 637 л, а при сложенных задних сиденьях образуется ровный пол для погрузки крупногабаритных предметов.
Новое поколение Sportage станет первым в истории Kia автомобилем, который в зависимости от региона будет предлагаться в длиннобазной или короткобазной версиях.
Интерьер
Главная отличительная деталь интерьера – изогнутый панорамный дисплей с высокотехнологичным 12-дюймовым сенсорным экраном. Регулировка всех функций и настроек понятна на интуитивном уровне. Еще один 12-дюймовый дисплей на приборной панели выполнен по технологии тонкопленочных транзисторов, что обеспечивает максимально точную и четкую графику. Кроме того, новый Sportage имеет возможности обновления программного обеспечения и навигационных карт по беспроводным каналам связи.
Ассистенты водителя
KIA Sportage пятого поколения, по заявлению разработчиков, стал одним из самых безопасных автомобилей своего сегмента. Он комплектуется фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира, боковыми подушками и шторками безопасности, а также нижними боковыми подушками безопасности.
Здесь также используется комплекс технологий и систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. В него в числе прочего входит и система предотвращения фронтальных столкновений FCA.
В помощь водителю новый KIA Sportage оборудован ассистентом движения по автомагистрали HDA, интеллектуальным круиз-контролем на базе навигационной информации (NSCC), системой предотвращения столкновений с объектами в слепой зоне (ВСА), а также монитором слепых зон (BVM) и ассистентом дистанционной парковки RSPA.
Силовые агрегаты
Для нового поколения Sportage предлагается широкая линейка силовых агрегатов, куда войдут бензиновые и дизельные двигатели внутреннего сгорания с улучшенными экологическими показателями. На старте продаж Sportage будет доступен с двигателем 1,6 TGDI с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива. Мощность такого двигателя составит 180 л. с., а крутящий момент 265 Нм. Второй вариант – двухлитровый дизельный двигатель R2.0 мощностью 186 л. с. и с крутящим моментом 417 Нм.
Двигатель 1,6 TGDI агрегатируется с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT) или с шестиступенчатой механической коробкой передач. Двигатель R2.0 предлагается с модернизированной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Позже у KIA Sportage появятся гибридная силовая установка (HEV) и гибридная силовая установка с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV, plug-in hybrid).
Подробности о новой модели для российского рынка будут известны ближе к дате начала продаж.
А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: KIA
Очень очень дорого будет, особенно с обязательными допами от дилера... Я лучше возьму грандлэнд на максималках немецкой сборки, который будет на треть дешевле.
Ренат