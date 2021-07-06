Премьера Genesis G80 Sport состоится в третьем квартале 2021 года

Южнокорейский бренд Genesis решил познакомить рынок со своей новой версией модели G80 – «заряженным» седаном G80 Sport, официальная премьера которого намечена на третий квартал 2021 года.
Опубликованные изображения новинки позволяют судить об изменениях, которые разработчики произвели в экстерьере и интерьере G80, придав ему более спортивный и динамичный характер. Самое первое, что бросается в глаза – яркий цвет кузова, получивший название Cavendish Red, в честь утеса, расположенного на северном побережье канадского острова Принца Эдуарда. Оттенок эмали напоминает цвет знаменитых красных скал этого острова.
В экстерьере спортивный характер модели подчеркивают покрытая темным глянцевым хромом решетка радиатора, выступающий вперед передний бампер, темная окантовка передних фар.
Боковые молдинги также покрыты глянцевым хромом. 20-дюймовые диски с элементами дизайна «G-Matrix» имеют темное напыление и тормозные суппорты в двух дополнительных вариантах окраски – черном и красном.
Задний бампер получил новый диффузор. Разработчики также в целом изменили форму бампера и цвет накладки крышки багажника, а горизонтальная линия в задней части кузова зрительно сделала эту часть автомобиля шире.
Что касается интерьера, здесь также произошли изменения. Как сообщает пресс-релиз компании, на выбор покупателям будут предлагаться три варианта отделки салона: в красном цвете, в черном с серой прострочкой, в черном с красной прострочкой. Руль – спортивное трехспицевое колесо. Передняя панель отделана вставками из алюминия и карбона, а также тканью алмазного плетения. На выбор будет предложен дизайн паттерна обивки сидений: в форме бриллианта или в форме буквы V.
Технические подробности новинки пока не раскрываются – очевидно, их берегут для официальной презентации. Известно только, что разработчики оснастили модель системой подруливания задних колес (RWS), которая обеспечивает автомобилю максимальную устойчивость на дороге и основательно поработали над улучшением динамики G80.
Напомним, что бренд Genesis дебютировал на российском рынке в 2016 году. Сегодня он представлен в нашей стране четырьмя моделями, среди которых три седана (G70, G80, G90) и один кроссовер – GV80. До 2020 года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», марка на авторынке России показывала рост, потом ушла «в минус». По итогам 5 месяцев 2021 года – динамика положительная.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Genesis