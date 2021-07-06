Премьера Genesis G80 Sport состоится в третьем квартале 2021 года

Южнокорейский бренд Genesis решил познакомить рынок со своей новой версией модели G80 – «заряженным» седаном G80 Sport, официальная премьера которого намечена на третий квартал 2021 года. Опубликованные изображения новинки позволяют судить об изменениях, которые разработчики произвели в экстерьере и интерьере G80, придав ему более спортивный и динамичный характер. Самое первое, что бросается в глаза – яркий цвет кузова, получивший название Cavendish Red, в честь утеса, расположенного на северном побережье канадского острова Принца Эдуарда. Оттенок эмали напоминает цвет знаменитых красных скал этого острова.

В экстерьере спортивный характер модели подчеркивают покрытая темным глянцевым хромом решетка радиатора, выступающий вперед передний бампер, темная окантовка передних фар. Боковые молдинги также покрыты глянцевым хромом. 20-дюймовые диски с элементами дизайна «G-Matrix» имеют темное напыление и тормозные суппорты в двух дополнительных вариантах окраски – черном и красном. Задний бампер получил новый диффузор. Разработчики также в целом изменили форму бампера и цвет накладки крышки багажника, а горизонтальная линия в задней части кузова зрительно сделала эту часть автомобиля шире.