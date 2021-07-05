KIA в июне увеличила продажи в России на 11%

Российские дилеры KIA в июне 2021 года реализовали 18801 автомобиль – это на 11% больше, чем год назад. По итогам 1 полугодия в России было продано 108344 автомобиля KIA, что на 33% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля корейской марки за этот период, по предварительной оценке, составила 12,4%.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в июне было реализовано 6434 автомобиля (-18%). Второе место по объему продаж в российской линейке бренда занял бизнес-седан К5, который выбрали 3343 покупателя, что является наивысшим показателем его присутствия на нашем рынке (с сентября 2020-го). Третий результат продемонстрировал кроссовер KIA Seltos – 2100 реализованных автомобилей (+48%), что тоже является личным рекордом для данной модели.

Продажи остальных моделей KIA на российском рынке в июне составили менее 2 тысяч единиц. При этом наибольший рост среди них показывает компактный городской хэтчбек Picanto – по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года его реализация увеличилась на 62%.

Какие еще модели KIA (и не только) могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: KIA