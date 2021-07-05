Российские продажи Renault в 1 полугодии выросли на 36%

За первые 6 месяцев 2021 года Renault Россия реализовала 70 068 автомобилей. Как сообщает пресс-служба компании, это на 36% больше, чем за тот же период прошлого года. По предварительной оценке, Renault Россия остается в числе лидеров российского рынка с долей на уровне 8%.

Самой популярной моделью Renault в 1 полугодии стал кроссовер Duster, объем продаж которого составил 19 715 единиц. При этом почти 13 000 из них пришлось на автомобили нового поколения, запуск которого на московском заводе компании состоялся в марте. Второй моделью Renault по предпочтениям у россиян оказался седан Logan, который с января по июнь был реализован в количестве 16 826 штук. Замыкает тройку лидеров хэтчбек Renault Sandero (13 565 шт.). Кроссоверы Renault Kaptur и Arkana разошлись тиражом в 10 147 и 9 354 экземпляров соответственно.

Более 20 000 человек за прошедшие полгода воспользовались дистанционными услугами по продаже и обслуживанию автомобилей Renault. Напомним, что в 2016 году Renault Россия стала первой среди автопроизводителей, кто запустил собственный онлайн-шоурум.

Также отмечается, что в нынешнем году в рамках государственных программ автокредитования было реализовано 5 708 автомобилей Renault, что составило 8% от общих продаж. А с помощью розничной программы Renault Finance российским клиентам в 1 полугодии было продано порядка 20 000 автомобилей (30% от всех реализованных автомобилей). При этом каждый второй кредит оформлен по программе «ПОЕХАЛИ!» с остаточным платежом.

За 6 месяцев корпоративным клиентам было передано 11 722 автомобиля Renault, что составляет 16,7% от общих продаж. Наиболее популярными моделями среди них являются Logan, новый Duster и Arkana. Компания сотрудничает с такими крупными агрегаторами такси, как Яндекс, Ситимобил, Didi, и операторами каршеринга – Belka, Ситидрайв. В рамках сотрудничества с ними за полгода было в общей сложности продано более 3 000 автомобилей.

В первой половине 2021 года на рынках стран СНГ и Монголии было реализовано 3 715 автомобилей Renault. Из них 1 845 машин пришлось на Беларусь, а 1594 – на Казахстан. Если на белорусском рынке Renault, по предварительным данным, занимает 5 место с долей 8,3%, то на казахстанском – 7-е (доля – 3,8%). При этом в компании надеются на дальнейшее улучшение позиций в Казахстане за счет локального производства автомобилей Renault, которое было запущено совсем недавно.

В настоящий момент продажи и обслуживание автомобилей Renault в России осуществляют 150 официальных дилерских центров. С их полным списком по городам РФ, а также с дилерами других брендов, можно ознакомиться на сайте «Цена Авто».



Фото: Renault