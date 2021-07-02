Renault начала производство автомобилей в Казахстане

Компания Renault Россия начинает серийное производство автомобилей в Казахстане, которое будет налажено на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Первыми на конвейер встанут кроссоверы Renault Arkana и Kaptur, сообщает пресс-служба французской марки. Как отмечается, локальная сборка этих моделей позволит сделать их еще более доступными для казахстанских клиентов. В дальнейшем планируется постепенное наращивание объемов производства, чтобы отвечать на растущий спрос покупателей. Также в этом году партнеры планируют расширение производства за счет других моделей Renault.

Серийный выпуск модельного ряда Renault налажен в рамках промышленного партнерства Renault Group с ГК Allur на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. Производственная линия была налажена с учетом всех требований к оснащению, технологическим процессам и контролю качества Renault Group. Весь персонал, задействованный в проекте, прошел необходимое обучение стандартам и методам Renault для выстраивания всех процессов производства.

Добавим также, что реализация автомобилей Renault на территории Казахстана осуществляется через дилерские центры Renault под управлением компании «Орион Дистрибьюшн».

Напомним, ранее на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Костанае началось производство автомобилей LADA. В рамках дальнейшего углубления индустриального сотрудничества АВТОВАЗа с «СарыаркаАвтоПром» рассматривается организация производства на базе CKD-комплектов, включая сварку и окраску, а также трансформация дилерской сети LADA в Казахстане для обеспечения непрерывности предоставления услуг клиентам. Вместе с тем АВТОВАЗ назначил компанию «Орион Дистрибьюшн» дистрибьютором автомобилей LADA в Казахстане. Как отмечается, АВТОВАЗ намерен активно развивать свое присутствие на рынке Казахстана, который является одним из ключевых экспортных направлений для российского автопроизводителя – в ближайшие годы дилерская сеть LADA в этой республике продолжит расширяться.

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Фото: Renault