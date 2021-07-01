Среднемоторный суперкар Audi R8 вернется на российский рынок в 2022 году. Об этом изданию «Авторевю» рассказали дилеры марки с четырьмя кольцами, хотя более точный срок пока не назван. Как отмечается, на большой объем продаж суперкаров Audi R8 в России рассчитывать не стоит, но наличие этой модели в гамме – хорошая имиджевая поддержка для всего бренда. Напомним, поставки этих машин в Россию были прекращены два года назад, когда компания интенсивно сокращала российскую гамму, оставляя только наиболее востребованные модели и версии.

Нынешнее семейство R8 второго поколения выпускается с 2015 года, машины оснащают безнаддувным мотором V10 5.2 и 7-ступенчатым «роботом». Гамма включает купе и спайдер, оба предложены в трех версиях на выбор: заднеприводные автомобили имеют мотор мощностью 540 л.с., начальные полноприводные версии – 570 л.с., а топ-версия Performance – это 620 л.с. Перечень модификаций и цены в России будут обнародованы ближе к старту продаж.

Напомним, последними новинками Audi на российском рынке стали новые Audi S3 Sedan и Audi S3 Sportback, которые в июне поступили в продажу по цене от 4 млн 005 тыс. рублей. Кроме того, российские дилеры Audi начали прием заказов на Audi RS 4 Avant, Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe нового поколения. Новый Audi RS 4 Avant доступен по цене от 6 млн 990 тыс. рублей, стоимость новых Audi RS 5 Sportback и Audi RS 5 Coupe составляет от 7 млн 250 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2021 года российские дилеры Audi реализовали 7352 автомобиля – на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки с четырьмя кольцами в нашей стране стал внедорожник Q7.

А какие модели можно ждать на российском рынке уже в текущем году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Audi