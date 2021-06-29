Какие ограничения для автомобилей по экоклассам начнут действовать с 1 июля?

С 1 июля автомобили, в свидетельстве о регистрации которых не указан экологический класс, или указан, но не соответствует ограничениям, действующим на определенных территориях, не смогут туда заезжать. Напомним, что три года назад в нашей стране были приняты и введены в Правила дорожного движения новые дорожные знаки, связанные с экологией. В частности, тогда появился знак "Зона с ограничением экологического класса", обозначающий запрет на движение по дороге, если автомобиль не соответствует указанному классу. Кроме того, появились таблички, обозначающие экокласс.

Так вот с 1 июля 2021 года, как сообщает "Парламентская газета", в эти правила теперь будет вписан еще один новый пункт: "Проезд в "чистые" зоны запрещается машинам, у которых экологический класс не определен". И будь он хоть супер-экологичен по своему техническому состоянию, однако если в документах напротив графы "экологический класс" стоит прочерк - представители ГИБДД имеют право автоматически отнести экокласс вашего автомобиля к "Евро-0" и соответственно подвергнуть вас штрафу.

Много таких автомобилей в России или мало? Так, по данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", на 1 января 2021 года в парке легковых автомобилей насчитывалось более 45 млн единиц, из которых 23% - класса "Евро-5" и выше. Между тем, в ГИБДД предлагают водителям хотя бы упорядочить данные в документах и, обратившись в ведомство, добавить в ПТС имеющийся экокласс. Глава ГИБДД Михаил Черников еще в 2019 году сообщал, что около 70% автомобилей в России не имеют в водительских документах отметки об экологическом классе...

Пока в регионах еще не определились, на каких территориях будут введены ограничения для въезда транспорта "по экоклассу", но поскольку такое право у них есть - лучше все-таки подготовиться заранее и обратиться в ГИБДД за дополнением к документам. Напомним, что о необходимости ввести в России «экологические чистые зоны» в ГИБДД заговорили еще в июле 2017 года. Позже, с 1 июля 2018 года, были приняты новые знаки дорожного движения, призванные ограничивать въезд автомобилей на отдельные территории в зависимости от их экологического класса. И вот сейчас, с 1 июля 2021 года - очередное нововведение.

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Фото: АВТОСТАТ