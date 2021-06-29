Volkswagen Golf в мае вновь стал бестселлером в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf в мае стал самой продаваемой моделью на европейском рынке, поднявшись на верхнюю строчку рейтинга продаж второй раз с начала года. Напомним, в январе бестселлером месяца был компактный хэтчбек Toyota Yaris, а в феврале и апреле – Peugeot 208.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 23106 реализованных машин (+75%). На второе место вышел Renault Clio, чьи продажи составили 19593 автомобиля (+23%). Третий результат показал Fiat 500 – реализация этой модели увеличилась в 2,6 раза до 18342 единиц. Далее идет субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Roc, на котором остановили свой выбор 18160 европейских покупателей (+85%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota Yaris, разошедшийся тиражом 17373 экземпляра (рост в 2,1 раза).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 2008 (16369 шт., +94%), Peugeot 208 (15891 шт., +45%), Opel/Vauxhall Corsa (15715 шт., +68%), Dacia Sandero (15040 шт., +41%) и Skoda Octavia (14767 шт., +73%).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Volkswagen