Обновленный седан Lexus LS поступил в продажу в России

Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного флагманского седана Lexus LS. Новинка предлагается в версиях LS 350 и LS 500 по цене от 7 млн 147 тыс. рублей и 9 млн 514 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба японской марки.

Внешний вид обновленного Lexus LS отличают новый бампер и фирменная веретенообразная решетка радиатора в затемненном исполнении. Передние фары в виде буквы L оснащены адаптивной системой дальнего света BladeScan. Элемент, разделяющий верхние и нижние световые элементы задних фонарей, теперь представлен в черном цвете. Дополнительные решетки на нижнем бампере получили квадратную форму, чтобы визуально подчеркнуть ширину кузова.

Что касается интерьера, сенсорный экран размером 12,3 дюйма в новой версии флагмана теперь расположен ближе и под углом к водителю в верхней части приборной панели. Кроме того, он получил новую клавишу для мгновенного доступа к часто используемым элементам управления. Мультимедийная система последнего поколения с расширенными функциональными возможностями, улучшенным интерфейсом и сенсорным управлением обеспечивает интуитивное управление. В числе доступных функций и синхронизация со смартфоном посредством Apple CarPlay и Android Auto. Все вспомогательные переключатели на рулевом колесе выполнены в единой черной гамме, а их формат был обновлен для простого и удобного управления. Схожие изменения коснулись и панели управления системой кондиционирования воздуха. Кресла обновленного флагмана получили полиуретановую подкладку и дополнительный мягкий слой во внутреннем наполнении подушки, а также более глубокие швы прострочки, что позволило сократить вибрации.

Обновленный Lexus LS доступен с расширенным комплексом безопасности Lexus Safety System +, который дополнили следующие системы: предупреждение об угрозе фронтального и бокового столкновения с функциями визуального и звукового оповещения, автоматическое торможение и распознавание пешеходов и велосипедистов; оповещение о наличии по ходу движения автомобиля пешеходов с функцией визуального отображения на проекционном дисплее; избежание столкновения с боковым или разделительным ограждением на шоссе или пешеходом на проезжей части с функцией автоматического торможения и объезда препятствия; помощь при движении вперед с функцией визуального и звукового оповещения о приближающемся сбоку автомобиле или велосипедисте.

Адаптивная система дальнего света BladeScan обеспечивает освещение даже тех участков, которые трудно рассмотреть при использовании стандартных фар дальнего света. Также система автоматически затемняет зоны «ослепления» встречного автомобиля.

В салоне Lexus LS установлено новое цифровое зеркало, на которое транслируется изображение с парковочной камеры заднего вида. Дополнительно можно переключаться между оптическим зеркалом и цифровым дисплеем, настраивая яркость изображения, масштаб и угол обзора с помощью сенсорных элементов управления в нижней части зеркала.

В версии LS 500 флагманский седан оснащен двигателем V6 с двойным турбонаддувом, агрегированным с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Lexus