Компания Peugeot представила новый 308 в кузове «универсал». Производство новинки начнется заводе компании во французском Мюлузе, а первые автомобили европейские покупатели смогут приобрести до конца 2021 года. Стоимость нового Peugeot 308 SW пока не раскрывается, пишет портал Motor.ru.

Новинка полностью копирует внешний вид и интерьер недавно представленного хэтчбека. Peugeot 308 SW обзавелся такой же оригинальной радиаторной решеткой, новой оптикой и вертикальными светодиодными ходовыми огнями. В задней части универсала выделяются сразу два небольших спойлера. Главным отличием от хэтчбека стали габариты новинки: длина универсала составляет 4640 мм, при 2732-миллиметровой колесной базе. У хэтчбека эти показатели составляют 4360 и 2677 мм соответственно. При сложенных задних сиденьях грузовое пространство универсала увеличивается до 1634 л. При этом сложить задний ряд можно прямо из багажника.

В салоне универсала Peugeot 308 разместили такую же цифровую приборную панель и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме того, в «базе» универсалу доступно подключение устройств с помощью Bluetooth и четыре порта USB. За доплату автомобиль можно оборудовать акустической системой с 10 динамиками и усилителем.

В моторной гамме универсала также без изменений. Базовым для модели стал 1,2-литровый бензиновый турбомотор, который в зависимости от версии выдает 110 и 130 л.с. В первом варианте агрегат комплектуется 6-ступенчатой «механикой», в более дорогой версии – 8-диапазонным «автоматом». Также для новинки доступен 1,5-литровый дизельный мотор мощность 130 л.с., который можно сочетать с обеими трансмиссиями.

По аналогии с хэтчбеком, для универсала предложат две гибридные силовые установки, построенные на базе 1,6-литрового турбомотора. Отдача агрегата составит 150 или 180 л.с. Вместе с классическим ДВС будет работать 110-сильный электродвигатель и 12,4-киловаттная батарея. Запас хода на электротяге составит 60 км.

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Фото: Peugeot