Рынок люксовых автомобилей с пробегом в мае вырос в 2,2 раза

По итогам мая 2021 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 222 экземпляра. Это на 118% выше результата годичной давности (102 шт.). Такие данные приводят эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к форуму автобизнеса «Used Cars Forum – 2021. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» (подробности и регистрация – тут).

Среди подержанных машин сегмента Luxury россияне в прошлом месяце наибольшее предпочтение отдавали марке Bentley (86 шт.), на которую пришлось около 40% от общего объема рынка. На втором месте по популярности был Mercedes-Benz Maybach (52 шт.). Также в мае жители РФ приобрели 31 б/у автомобиль Maserati, 23 – Rolls-Royce, 14 – Lamborghini, 9 – Ferrari и 7 – Aston Martin.

Свыше 70% купленных на вторичном рынке «люксов» относится к трем регионам – Москва (108 шт.), Московская область (31 шт.), Санкт-Петербург (24 шт.). Жители Краснодарского края купили 6 роскошных машин с пробегом, в Татарстане и Дагестане – по 4, в Ставропольском крае, Новосибирской, Свердловской и Тульской областях – по 3. Кроме того, еще в 33 субъектах РФ было приобретено по 1 – 2 люксовых автомобиля.

По итогам 5 месяцев нынешнего года вторичный рынок сегмента Luxury в нашей стране составил 1010 экземпляров, что на 57% больше, чем в январе – мае 2020 года (642 шт.).

Напомним, что о других трендах на рынке автомобилей с пробегом можно будет узнать на форуме «Used Cars Forum – 2021», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 июля.

Фото: Rolls-Royce