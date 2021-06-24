Peugeot представил фургон Expert с высокой крышей

Российские дилеры Peugeot в июле начнут продажи нового фургона Peugeot Expert с высокой крышей. Переоборудованный фургон построен на базе версии с длинным кузовом (L3, 5306 мм). Установка высокой крыши на Peugeot Expert увеличивает как пространство в салоне (до 350 мм), так и его высоту (до 1625 мм). Стоимость новинки составляет от 2 млн 224 тыс. 900 рублей до 2 млн 744 тыс. 900 рублей, в зависимости от спецификации. Переоборудованием Peugeot Expert занимается компания «Автодом» в городе Ульяновск, сообщает пресс-служба французской марки.

За счет высокой крыши объем салона увеличивается на 0,25 куб.м, до 6,85 куб.м (без системы Moduwork) или 7,35 куб.м (с системой Moduwork). Система Moduwork устанавливается при необходимости и включает в себя лючок в перегородке между салоном и грузовым отсеком для перевозки длинномерных грузов, а также трансформируемое пассажирское сиденье. При установке высокой крыши каркас проемов боковых и задних дверей не подвергается изменениям, что сохраняет заводскую прочность конструкции.

Peugeot Expertс высокой крышей будет предлагаться в двух вариантах полной массы (2495 или 3106 кг) и полезной нагрузки (от 507 до 1263 кг) в зависимости от версии. На выбор доступны три разных сочетания привода и коробки передач: передний с механической коробкой передач, передний с автоматической трансмиссией и подключаемый полный с МКП. Все версии оснащаются 2,0-литровым дизельным двигателем 2.0 HDi мощностью 150 л.с.

Базовое оснащение переоборудованного автомобиля включает импульсные электростеклоподъемники со стороны водителя и пассажира, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, подогрев сиденья водителя, передние противотуманные фары, систему помощи при старте на подъеме Hill Assist, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, полноразмерное запасное колесо, правую сдвижную боковую дверь, задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180 градусов, многослойное шумоизоляционное лобовое стекло, крепежные кольца (8 шт.) в грузовом отсеке и др.

Какие еще модели Peugeot и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Peugeot