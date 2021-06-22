Hyundai представила первые изображения «горячего» седана Elantra N

Компания Hyundai опубликовала первые изображения седана Elantra N (также известного под названием Avante N в Южной Корее) – новинки в линейке спортивных моделей N. Новый автомобиль станет шестым представителем суббренда N вслед за дебютом кроссовера Kona N в апреле этого года, сообщает пресс-служба корейской марки.

Модель Elantra N – это спортивная версия седана Hyundai Elantra нового поколения, представленного в апреле 2020 года. Новинка выполнена в узнаваемой стилистике «параметрической динамики» (Parametric Dynamics), предлагающей новый взгляд на спортивность. Как отмечается, благодаря добавлению нового автомобиля Elantra N к стандартной и гибридной версиям нового седана Elantra, компания Hyundai Motor теперь предлагают более широкую линейку возможных вариантов модели и большой выбор даже для самых искушенных клиентов.

Спортивную направленность Hyundai Elantra N можно распознать по ярко-красным боковым порогам, которые не только положительно влияют на динамику, эффективно распределяя воздушные потоки, но и делают автомобиль визуально ниже. Общую стилистику экстерьера дополняет характерный задний спойлер, увеличивающий прижимную силу. Этот элемент предотвращает возникновение завихрений в задней части автомобиля и увеличивает устойчивость седана на высоких скоростях. Новинка также отличается черной окантовкой заднего бампера и двумя патрубками выхлопной системы, которые дополнительно подчеркивают спортивную родословную автомобиля. Дальнейшие подробности о новом спортивном седане Elantra N компания Hyundai сообщит в ближайшее время.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», седан Hyundai Elantra седьмого поколения вышел на российский рынок в конце 2020 года. Модель предлагается в пяти комплектациях – Base, Way, Active, Elegance и Anniversary – по цене от 1 млн 424 тыс. рублей до 1 млн 830 тыс. рублей. Помимо прочего, для модели доступно несколько пакетов опционального оснащения – как функционального, так и эстетического.

Внешний вид новой Hyundai Elantra отличается широкой каскадной решеткой радиатора, образующей единое целое с фарами. Благодаря новой платформе третьего поколения, впервые представленной для седьмого поколения модели Elantra, компактный седан получил измененный силуэт и облик четырехдверного спортивного купе с покатой линией крыши и инновационными молдингами. Автомобиль Hyundai Elantra новой генерации стал ниже, длиннее и шире предшественника.

На российском рынке седан Elantra седьмого поколения будет представлен в двух возможных модификациях – с атмосферными бензиновыми двигателями Gamma 1,6 MPI (128 л.с. и 154,6 Нм) и 2,0 MPI семейства Smartstream (150 л.с. и 191 Нм). Оба силовых агрегата сочетаются с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Двигатель 1,6 предлагается для комплектаций Base и Active, силовой агрегат 2,0 можно заказать в комплектациях Active, Elegance и Anniversary.

В стандартное оснащение новой Hyundai Elantra входят 15-дюймовые стальные диски, передние и задние дисковые тормоза, светодиодные дневные ходовые огни, шумоизоляция капота, камера заднего вида, датчик света, система выбора режима движения, система управления стабилизацией, система мониторинга давления в шинах, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и аналоговая приборная панель. В начальную комплектацию также включены фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, отделка рулевого колеса и рукоятки коробки переключения передач кожей, электропривод и подогрев наружных зеркал, а также подогрев форсунок стеклоомывателя, руля и передних сидений. Удобная функция распознавания присутствия пассажиров на заднем ряду ROA напомнит об оставленных в салоне детях или домашних животных.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Hyundai