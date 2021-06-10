Honda показала новый хэтчбек Civic

Компания Honda, которая в апреле представила седан Civic одиннадцатого поколения, опубликовала первое изображение модели в кузове хэтчбек, чья премьера состоится уже в этом месяце. Пятидверку впервые будет выпускать американский завод, предприятие в городе Гринсберг, Индиана, а поставки машин в дилерские центры по всей Америке начнутся до конца года, сообщает портал Motor.ru.

Судя по тизеру, серьезных отличий от седана пятидверка не получит – это и приземистый силуэт с удлиненным капотом и заниженной линией остекления, и расширенная задняя колея, и полностью светодиодная оптика. Салон автомобиля выполнят в новом для компании ключе: с узкой передней панелью, отдельно стоящим центральным дисплеем, скрытыми дефлекторами вентиляции (они находятся под декоративной накладкой с узором в виде сот) и более качественными материалами отделки. Новшествами для Civic станут полностью цифровая приборная панель на 10,2-дюйма, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном и аудиосистема Bose с 12 динамиками.

Гамма двигателей седана Civic состоит из двух агрегатов: «атмосферника» 2.0 (160 л.с. 187 Нм) и 1,5-литровой «турбочетверки» (182 л.с. и 240 Нм), у которой система изменения фаз VTEC отныне есть не только на впуске, но и на выпуске. Вероятно, хэтчбек получит такие же моторы, но в отличие от четырехдверки будет предлагаться и с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Для седана доступен только вариатор с функцией Step-Shift, имитирующей физические переключения при резких ускорениях.

Напомним, в декабре прошлого года компания Honda объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года. Принятое решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda. При этом «Хонда Мотор Рус» сохранит свое присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжит осуществлять деятельность, связанную с послепродажным обслуживанием автомобилей.

В настоящее время дилерская сеть Honda в России насчитывает 21 предприятие. Модельный ряд марки представлен на российском рынке двумя кроссоверами – CR-V и Pilot. По итогам пяти месяцев 2021 года в нашей стране было продано 610 этих автомобилей (+22%), согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Honda представила концептуальный семиместный кроссовер под названием N7X, означающее «New 7-Seater eXcitement». Новинку можно рассматривать в качестве предвестника серийной модели BR-V второго поколения для стран Юго-Восточной Азии, премьера которой состоится в августе нынешнего года. Honda N7X имеет более современный внешний вид по сравнению с первым BR-V, дебютировавшим в 2015 году. В частности, во внешности автомобиля можно проследить сходство с обновленным минивэном Odyssey и компактным HR-V второго поколения. Как ожидается, в линейку двигателей серийного Honda N7X, как и прежде, войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель, который развивал на предшественнике 128 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. Привод – исключительно на передние колеса.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».





Фото: Honda