Новые BMW X3 и BMW X4 стартуют на российском рынке

Российские дилеры BMW начали продажи новых BMW X3 и BMW X4. Стоимость новинок составляет от 4 млн 340 тыс. рублей и 4 млн 660 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба баварской марки.

Внешний вид автомобилей отличает новая передняя оптика, высота которой уменьшилась на 10 мм. При этом уже в базовом оснащении на BMW X3 и BMW X4 устанавливаются полностью светодиодные фары, а в качестве опции доступны лазерные фары. Задние светодиодные фонари получили обновленную графику с черной окантовкой и более узким рисунком световых элементов. Фирменная решетка радиатора BMW стала крупнее и теперь представляет из себя единый элемент.

Новый BMW X3 в стандартном дизайне экстерьера xLine получил защиту в районе переднего и заднего бамперов, а также оформление боковых порогов. Передний бампер дополняют воздухозаборники треугольной формы, а нижнюю часть заднего бампера – увеличенные патрубки выхлопной системы особой формы, которая перекликается с дизайном решетки радиатора.

Начальное исполнение Base содержит линию отделки экстерьера xLine, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары, динамический круиз-контроль, BMW Live Cockpit Plus, автоматический климат-контроль для 3 зон, спортивное рулевое колесо, спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира, а также автоматический привод багажника и сигнализацию аварийного сближения при парковке.

Новый BMW X4 в базовом исполнении в дополнение к этому оснащается адаптивными светодиодными фарами с системой управления дальним светом, адаптивным спортивным рулевым управлением и спортивной подвеской М.

Исполнение Lifestyle включает в себя обогрев рулевого колеса, акустически комфортное остекление и пакет освещения салона, а в случае с BMW X4 содержит Ассистент парковки.

Спортивный характер новых BMW X3 и BMW X4 особо подчеркивает исполнение M Sport Pure – прежде всего, благодаря выразительному аэродинамическому пакету М, дизайну экстерьера M Shadow Line и 19-дюймовым легкосплавным колесным дискам М. Особую атмосферу в интерьере создают кожаное рулевое колесо М, обивка потолка М «Антрацит», обивка приборной панели Sensatec c контрастным швом и темные декоративные планки M «Алюминий Rhombicle».

Функциональное оборудование M Sport Pure включает в себя адаптивное спортивное рулевое управление, электрорегулировку передних сидений с функцией памяти для сиденья водителя, комфортный доступ и аудиосистему Hi-Fi. Еще одной особенностью этого исполнения стала система Performance Control. Она придает новым BMW X3 и BMW X4 больше маневренности, распределяя крутящий момент между задними колесами в зависимости от дорожных условий.

Исполнение M Sport Plus ориентировано на еще более динамичное вождение и, в зависимости от версии, дополняется подвеской М Sport или адаптивной подвеской, BMW Live Cockpit Professional, передними сиденьями М Sport, проекционным дисплеем, а также тормозной системой М Sport с четырехпоршневыми фиксированными суппортами, окрашенными в синий цвет.

Самые мощные и динамичные модели BMW X3 M40i и BMW X4 M40i линейки M Performance доступны в особом исполнении M Special. Среди индивидуальных особенностей M Special – дифференциал М Sport, обивка сидений М Sport кожей Vernasca и 20-дюймовые колесные диски М. В качестве дополнительного оснащения доступны колесные диски диаметром до 21 дюйма.

Что касается интерьера новых BMW X3 и BMW X4, в стандартном исполнении модели оснащаются комплексом BMW Live Cockpit Plus с комбинацией приборов в стиле Black Panel и 5,1-дюймовым информационным дисплеем, а также центральным дисплеем с диагональю 10,25 дюйма. Комплекс BMW Live Cockpit Professional состоит из цифровой приборной панели и основного дисплея, каждый из которых имеет диагональ 12,3 дюйма. Доступный в качестве опции проекционный дисплей отображает перед глазами водителя самые необходимые параметры и позволяет сфокусироваться на вождении, не отвлекаясь от дороги.

Новая центральная консоль идентична той, которая используется в моделях BMW 3 серии и BMW 4 серии. На ней удобно расположены различные элементы управления, включая селектор коробки передач, контроллер BMW, а также кнопки запуска двигателя, системы Start/Stop и электронного стояночного тормоза.

Стандартный объем багажного отделения BMW X3 составляет 550 л и может быть увеличен до 1600 л. Объем багажника BMW X4 варьируется в диапазоне от стандартных 525 л до максимальных 1430 л.

Для новых моделей предлагается широкая гамма модификаций мощностью от 184 л.с. до 387 л.с. Так, версии BMW X3 xDrive20i и BMW X4 xDrive20i оснащены бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Силовой агрегат BMW X3 xDrive30i и BMW X4 xDrive30i развивает 249 л.с. и 350 Нм. Рядный шестицилиндровый двигатель, который устанавливается на BMW X3 M40i и BMW X4 M40i, обеспечивает мощность 387 л.с. и крутящий момент 500 Нм. При этом время разгона с 0 до 100 км/ч у версии M Performance составляет всего 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Линейка дизельных агрегатов BMW X3 и BMW X4 представлена двумя двигателями, которые объединяют система двойного турбонаддува с изменяемой геометрией турбин, а также система прямого впрыска топлива под высоким давлением – от 2500 до 2700 бар. Силовая установка версий BMW X3 xDrive20d и BMW X4 xDrive20d развивает 190 л.с. и 400 Нм. Новые BMW X3 xDrive30d и BMW X4 xDrive30d приводятся в движение рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,0 литра мощностью 249 л.с., крутящий момент которого составляет 620 Нм.

Все версии новых BMW X3 и BMW X4 оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic и системой полного привода BMW xDrive. Опционально доступна спортивная автоматическая коробка передач Steptronic с подрулевыми переключателями. Электромеханический усилитель руля положительно влияет на точность прохождения поворотов, в то время как технология Servotronic упрощает маневрирование в городе.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: BMW