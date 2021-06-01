Во второй половине мая еще 6 марок повысили цены, две из них – повторно

По результатам мониторинга цен эксперты сайта «Цена Авто» отметили 6 марок, которые обновили прайс-листы на свои модели во второй половине мая*. Причем два бренда повысили цены уже второй раз месяц. С них и начнем.

Кроссовер Nissan Terrano получил повторную прибавку в размере 1,1 – 1,5%. Первая была в начале месяца и составила 0,8 – 2,3%. Таким образом, суммарный рост цен на эту модель относительно апреля составил 2,2 – 2,5%.

Еще один «японец», внедорожник Suzuki Jimny, также подорожал второй раз за месяц. В этот раз удорожание составило 1,0 – 1,1%, а в начале мая оно было несколько ниже – на 0,5 – 0,6%. В целом стоимость Jimny увеличилась на 1,5 – 1,7% относительно цены апреля.

Вообще, японские производители в этот раз проявили высокую активность. Так, выросли цены на большинство моделей Subaru (на 0,7 – 1,2%), а также на кроссовер Honda CR-V (на 1,0 – 1,1%).

Отметим также китайский Changan, который поднял стоимость всех моделей в линейке (на 0,6 – 1,5%), и французский Peugeot, у которого прибавку получили 4 модели (на 1,4 – 4,0%).

А вот сколько всего брендов обновили прайс-листы за весь май, можно узнать здесь.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

* За период с 16 по 31 мая 2021 года

Фото: АВТОСТАТ