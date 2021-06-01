Стало известно о конкурентах автомобилей Aurus

В компании «Аурус» назвали модели, которые рассматриваются в качестве основных конкурентов автомобилей Aurus. Как следует из презентации автопроизводителя, премиальный седан Senat позиционируется между моделями Mercedes – Maybach S-class и Rolls-Royce Ghost II. Соперниками внедорожника Komendant, как ожидается, станут Mercedes-Benz GLC 63 AMG, Range Rover и Bentley Bentayga. А премиальному микроавтобусу Arsenal конкуренцию должны составить Mercedes-Benz V-class VIP и Chevrolet express DEPP platinum.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 31 мая на заводе в особой экономической зоне «Алабуга» началось серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. На первом этапе работы производства будет осуществляться выпуск седана Senat, впоследствии к линейке моделей добавится SUV Komendant, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. В горизонте 2021-2030 гг. порядка 70% произведенных моделей Aurus планируется реализовать на внешних рынках, в первую очередь в странах, входящих в регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, в текущем году компания «Аурус» рассчитывает выйти на объем поставок произведенных автомобилей примерно 300-350 единиц, разной комплектации, в том числе и произведенных в «Алабуге». Напомним, ранее автомобили Aurus производились в формате мелкой серии на мощностях ГНЦ ФГУП «НАМИ».

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: «Аурус»