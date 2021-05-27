Subaru привезет в Россию две новинки в 2021 году

Компания «Субару Мотор» летом 2021 года начнет продажи в России универсала повышенной проходимости Subaru Outback нового поколения. Кроме того, к концу года на российском рынке ожидается обновленный кроссовер Subaru Forester, сообщает пресс-служба японской марки.

Напомним, в марте у российских дилеров также появился обновленный кроссовер Subaru XV, который получил измененный внешний дизайн и расширенный пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus, в который входят, в частности, адаптивный круиз-контроль и система помощи при смене полосы движения Lane Change Assist (LCA), система автоматического экстренного торможения и система предаварийного управления акселератором. Новинка доступна в трех комплектациях по цене от 2 млн 519 тыс. рублей до 2 млн 689 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2021 года российские дилеры Subaru реализовали 2223 автомобиля – на 22% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Subaru