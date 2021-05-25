Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz CLS для России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на четырехдверное купе Mercedes-Benz CLS с обновленным дизайном, которое поступит в продажу в июле. На выбор предложены только дизельный Mercedes-Benz CLS 350 d 4Matic (от 7 млн 200 тыс. руб.) и «заряженная» топ-версия Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ (от 8 млн 530 тыс. руб.). Промежуточные бензиновые варианты CLS 350 и CLS 450, которые прежде были в российской гамме, теперь нельзя заказать у дилеров (хотя в наличии еще есть дореформенные машины). Впрочем, на базовую дизельную модификацию и прежде приходилось более 60% продаж модели CLS, пишет издание «Авторевю».

Как отмечается, в европейской гамме модификации CLS 350 d больше нет: ее заменила версия CLS 300 d с новым четырехцилиндровым турбодизелем 2.0 (265 л.с.). В России же остался прежний «триста пятидесятый» с рядной «шестеркой» 2.9 мощностью 249 л.с. и постоянным полным приводом. А Mercedes-AMG CLS 53 4Matic+ оснащен бензиновым турбомотором 3.0 (435 л.с.) и полным приводом с муфтой подключения передней оси. Обе версии имеют 9-ступенчатый «автомат», время разгона до «сотни» – 5,7 с и 4,5 с соответственно.

Стандартное оснащение дизельного CLS для России включает пакет AMG Line, 19-дюймовые колеса, обивку сидений кожей (или кожзамом с замшей), аудиосистему Burmester, матричные фары, камеру заднего вида и др. Среди компонентов стайлинга AMG – характерный для AMG передний бампер с элементом A-Wing черного цвета, передний спойлер (сплиттер) в цвете «серебристый хром», спортивные воздухозаборники с вертикальными ламелями и глянцевыми черными дефлекторами аэродинамичной формы. К другим особенностями относятся облицовка порогов AMG и спойлер AMG в виде накладки на крышке багажника. Также модернизированный CLS получил новую облицовку решетки радиатора, которую отличают орнамент Mercedes-Benz (трехмерный звездчатый орнамент с глянцевыми хромированными поверхностями), глянцевая черная ламель с хромированной вставкой и интегрированная звезда Mercedes. В качестве нового варианта окраски кузова для CLS предлагается цвет «спектральный синий металлик».

Что касается интерьера, на выбор предлагаются два новых варианта декоративной отделки салона, ставшие доступными и для центральной консоли. Это «пористый коричневый орех» и «глянцевое серое дерево». Линейку вариантов кожаной обивки пополнили две новые цветовые комбинации: «серый «Нева»/серая магма» и «коричневый «Сиена»/черный».

В рамках своего обновления автомобиль CLS оснащается отделанным кожей наппа многофункциональным рулевым колесом в новом дизайне. Его спицы выполнены глянцевыми черными с рамкой цвета «серебристый хром», подрулевые переключатели передач также выдержаны в цвете «серебристый хром».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 11406 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 10% больше, чем годом ранее. В результате штутгартская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Фото: Mercedes-Benz