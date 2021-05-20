В России начались продажи нового Iveco Daily

Российские дилеры Iveco начали продажи обновленной линейки легких коммерческих автомобилей Iveco Daily. Созданный на основе рамного шасси, автомобиль нового поколения предлагает возможность выбора длины кузова (от 2510 до 6190 мм), объема грузового отсека (от 12 до 19,6 кубометра), колесной базы (3520–5100 мм), полной разрешенной массы (от 3,5 до 7,2 тонны), разные варианты исполнения кабины (одно- или двухрядная), кузова или надстройки, наличие версии со сдвоенными задними колесами. Для перевозки крупногабаритных грузов, например, подойдет 7-тонный фургон Daily с объемом грузового отсека 19,6 куб.м. По грузоподъемности новый Iveco Daily может взять на борт до 4,9 тонн груза, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Iveco Daily получил современный итальянский функциональный дизайн. Так, решетка радиатора стала шире, что улучшило вентиляцию двигателя. Светодиодные фары увеличили эффективность ближнего и дальнего света на 12%, а восприятие освещенности водителем – на 15%. Новый трехсоставной бампер позволяет в случае необходимости выполнить замену лишь одного из его элементов, а не всего бампера целиком, что влияет общую стоимость владения автомобилем.

Что касается интерьера, в базовую комплектацию нового Iveco Daily входят комфортабельное подрессоренное сиденье водителя с регулировкой поясничного подпора и подлокотника, удобная полка над сиденьем водителя, мультифункциональное рулевое колесо меньшего размера, круиз-контроль, приборная панель с цветным дисплеем высокого разрешения. Опционально на автомобиль можно установить один из пяти доступных пакетов дополнительного оборудования: Professional, Advanced, Winter, Delivery, Hi-tech.

На Daily нового поколения установлена информационно-развлекательная система Hi-Connect с функцией распознавания голоса, позволяющая вывести на дисплей экран своего мобильного устройства и безопасно работать с ним во время вождения. В Hi-Connect также интегрированы функции Apple CarPlay и Android Auto, позволяющие перенести функции смартфона на борт автомобиля, навигационная система TomTom и тюнер цифрового радиовещания (DAB).

Среди новых интеллектуальных решений, обеспечивающих безопасность вождения, – система экстренного торможения AEBS, которая просчитывает вероятность столкновения на скоростях до 50 км/ч и автоматически активирует тормоза, а City Brake Pro предотвращает удар даже при движении с низкой (до 5 км/ч) скоростью. Система Queue Assist позволяет одним нажатием кнопки задать безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля – при его остановке Daily также будет останавливаться без помощи водителя. Версии автомобиля с приводом на задние колеса оборудованы системой помощи на спусках HDC, при необходимости автоматически задействующей тормоза и позволяющей поддерживать постоянную скорость движения. Доступная функция предотвращения траекторных отклонений при боковом ветре позволяет стабилизировать автомобиль в неблагоприятных метеоусловиях, а система электронной блокировки дифференциала Traction Plus гарантирует машине уверенное сцепление даже на скользких покрытиях (грязь, снег и т.д.). Адаптивный круиз-контроль обеспечивает безопасное движение по шоссе во время долгих поездок, а электронный стояночный тормоз не только добавляет удобств, но и гарантирует дополнительную безопасность.

В линейку двигателей мощностью от 136 до 210 л.с. входят 2,3- или 3,0-литровые дизельные моторы F1A/F1C экологического класса Евро-6, а также силовой агрегат Natural Power, работающий на компримированном природном газе. В качестве трансмиссии предлагается автоматическая 8-ступенчатая коробка передач Hi-Matic.

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Фото: Iveco