Jaguar E-Pace получил новую спецверсию R-Dynamic Black

Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный кроссовер Jaguar E-Pace 2022 модельного года и новую версию Jaguar E-Pace R-Dynamic Black. Базовая стоимость спецверсии на российском рынке составляет 4 млн 572 тыс. рублей, сообщает пресс-служба британской марки.

Новая версия R-Dynamic Black разработана на базе Jaguar E-Pace в комплектации R-Dynamic S и предлагает специально подобранные элементы дизайна. В экстерьере к таким обновлениям относятся корпуса боковых зеркал заднего вида, передний бампер, а также окантовки и детали нижней и основной решеток радиатора с отделкой Gloss Black. Боковые воздухозаборники, окантовки боковых окон автомобиля, эмблема в виде ягуара в прыжке, надпись Jaguar и задние бейджи также выполнены в цвете Gloss Black. Завершают набор особых элементов экстерьера оригинальные 19-дюймовые легкосплавные диски Satin Grey, контрастные красные тормозные суппорты, тонировка стекол задних дверей и панорамная крыша. R-Dynamic Black доступен с полной цветовой палитрой, предлагаемой для E-Pace, в том числе с новым Ostuni White.

Что касается интерьера R-Dynamic Black, центральное место в салоне занимает 11,4-дюймовый сенсорный HD экран, интегрированный в центр приборной панели. Большой сенсорный экран с повышенной четкостью обеспечивает управление интуитивно понятной информационно-развлекательной системой Pivi Pro, которая благодаря упрощенной структуре меню позволяет выполнять 90% наиболее часто используемых функций с помощью пары касаний. Благодаря ряду приложений, двойному модему с SIM-картой и быстрому запуску от собственного источника питания усовершенствованная информационно-развлекательная система Pivi Pro может одновременно транслировать мультимедиа, загружать обновления, использовать навигацию при помощи смартфона водителя, а также поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Pivi Pro дополняет 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель высокого разрешения с улучшенной графикой и настраиваемой компоновкой меню, которая отображает мультимедийную информацию, полноэкранные навигационные карты, список контактов и циферблаты приборов.

Новая версия, дополнившая семейство E-Pace, предлагается на выбор с одним из двух двигателей – бензиновым P249 или дизельным D199. Обе модификации оснащаются 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. В интеллектуальной системе полного привода применена технология Standard Driveline второго поколения, которая автоматически распределяет крутящий момент между передними и задними колесами, оптимизируя их сцепление с дорогой. Также система способна отключать полный привод для повышения эффективности в ряде случаев, например, при движении на постоянной скорости.

Все комплектации модели в версии R-Dynamic оснащаются системой Configurable Dynamics, с которой водитель, в зависимости от своих предпочтений, может настраивать время реакции дроссельной заслонки и коробки передач, а также корректировать работу рулевого управления и подвески (при наличии системы Adaptive Dynamics).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Jaguar