Новый купе-кроссовер Audi Q5 Sportback доступен для заказа в России

Российские дилеры Audi начали прием заказов на новый купе-кроссовер Audi Q5 Sportback. Стоимость новинки составляет от 4 млн 790 тыс. 500 рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Новый Audi Q5 Sportback на 7 мм длиннее родственной модели Audi Q5, длина купе-кроссовера составляет 4,69 м. Высота и ширина кузова идентичны Audi Q5, а коэффициент аэродинамического сопротивления снижен до 0,30.

Что касается внешних отличий Audi Q5 Sportback, по бокам от восьмиугольной решетки радиатора Singleframe располагаются большие воздухозаборники. Фары с выразительным рисунком дневных ходовых огней созданы на основе светодиодной технологии, а в качестве опции предлагаются матричные светодиодные фары Matrix LED. Непрерывная плечевая линия визуально подчеркивает колесные арки и указывает на наличие полного привода quattro. Автомобиль также получил рельефные выштамповки на порогах, узкая полоса остекления отличается более сильным наклоном, благодаря чему третье боковое окно резко сужается в задней части кузова, а наклоненное заднее стекло и приподнятый бампер придают Audi Q5 Sportback динамичный вид.

Объем багажного отсека Audi Q5 Sportback, благодаря удлиненной колесной базе в 2,82 м, составляет 510 л. При сложенном заднем сиденье он увеличивается до 1480 л при условии загрузки до крыши. В качестве опции предлагаются настраиваемые задние сиденья, спинки которых разделены на три сегмента с возможностью продольной регулировки и регулируемым наклоном спинок. При необходимости их можно сдвинуть вперед, увеличив базовый объем багажного отсека с 510 до максимальных 570 л в зависимости от положения спинки. Отведенные назад сиденья обеспечивают повышенный уровень комфорта для пассажиров. Новый Audi Q5 Sportback помимо прочего предлагает электропривод крышки багажника, входящий в стандартную комплектацию, опциональное сенсорное управление дверью багажника и регулирование высоты автомобиля через опциональную адаптивную пневматическую подвеску.

В интерьере для управления, вывода данных и развлечения в Audi Q5 Sportback используется та же новая цифровая концепция, что и в обновленном Audi Q5. Центральный сенсорный дисплей системы MMI с диагональю 10,1" входит в стандартное оснащение Audi Q5 Sportback. Дополнительно для заказа доступна цифровая приборная панель Audi virtual cockpit plus — дисплей высокого разрешения с диагональю 12,3" и тремя вариантами графической схемы. В качестве опции также предлагается проекционный дисплей.

В качестве опции Audi предлагает задние фонари на основе инновационной цифровой технологии с органическими светодиодами (OLED). Для новой модели предлагаются три вида задних фонарей с разным световым рисунком. В каждом из них предусмотрены сценарии динамичной анимированной подсветки, которые активируются при возвращении домой и отъезде из дома. При выборе режима dynamic в системе Audi drive select отображается дополнительная спортивная световая графика. При приближении другого автомобиля к неподвижному Audi Q5 Sportback сзади на расстояние менее двух метров все OLED-сегменты загораются, предупреждая о сближении.

Новый Audi Q5 Sportback предлагается с двумя двигателями на выбор: 2,0-литровым бензиновым 45 TFSI (249 л.с.) с полным приводом quattro ultra и 7-ступенчатой коробкой передач S tronic, а также 3,0-литровым дизельным 45 TDI (249 л.с.) с постоянным полным приводом quattro (спортивный дифференциал доступен опционально) и 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic. Бензиновый двигатель 2.0 TFSI quattro с технологией MHEV обеспечивает разгон до 100 км/ч всего за 6,3 с. Audi Q5 Sportback 45 TDI преодолевает отметку 100 км/ч всего за 6,2 с.

Покупателям нового Audi Q5 Sportback доступно четыре варианта подвески на выбор: стандартная подвеска, спортивная подвеска, подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов и адаптивная пневматическая подвеска, которая обеспечивает оптимальный баланс между комфортными и спортивными настройками благодаря непрерывному регулированию демпфирования.

Система выбора режима движения Audi drive select входит в список стандартного оборудования. Водитель может выбирать до пяти режимов движения, включая режим погрузки в багажник, при активации которого задняя часть автомобиля опускается на 55 мм. Audi Q5 Sportback стандартно предлагается с 19-дюймовыми легкосплавными дисками. Для заказа доступны диски размером до 20 дюймов.

В стандартное оснащение купе-кроссовер Audi Q5 Sportback также входят светодиодные фары и светодиодные задние фонари, внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, комбинированная обивка сидений кожей/искусственной кожей mono.pur 550, обогрев передних сидений (три режима), электрическая регулировка передних сидений, многофункциональный кожаный руль дизайна «3 спицы», климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона, информационно-развлекательная система MMI Radio plus, акустическая система Audi sound system с 10 динамиками, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, круиз-контроль и др.

Для модели также предлагается широкий выбор опционального оснащения, среди которого: светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота, задние фонари OLED с органическими светодиодами и особым росчерком задних габаритных огней, панорамная крыша, спортивные передние сиденья, навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch, аудиосистема Bang & Olufsen Sound System, Audi virtual cockpit plus, система автоматической парковки, пакеты ассистирующий систем «Парковка», «Город» и «Путешествие», пакет контурного освещения салона и др.

Какие еще модели Audi и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Audi