Renault Arkana получила новую топовую версию

Российские дилеры Renault начали продажи купе-кроссовера Renault Arkana 2021 модельного года. Стоимость новинки составляет от 1 млн 241 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки.
В линейке появилась топовая комплектация Prime, которая доступна с двигателем ТСе150 с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, c передним или полным приводом за 1 млн 702 тыс. рублей и 1 млн 782 тыс. рублей соответственно.
Сиденья Renault Arkana Prime получили двухцветную кожаную обивку с перфорацией и тиснением с надписью Arkana на спинке кресел, салон топовой версии отличает прострочка на передних и задних дверях. Интерьер автомобиля также отличают хромированные элементы – окантовка ручек дверей, подрулевого переключателя, селектора привода. В дополнение к этим изменениям для версии Prime доступна новая опция – пакет «Дизайн», который включает в себя черную окраску крыши кузова, 17” легкосплавные колесные диски черного цвета и полностью черный потолок салона.
Версия Renault Arkana Prime получила максимально возможное для модели оборудование, в том числе: электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, подогрев задних сидений, шторки безопасности для переднего и заднего ряда и др.
Кроме того, для всех версий Arkana 2021 модельного года предлагается новый материал отделки потолка салона, а во всех полноприводных автомобилях появилась хромированная окантовка селектора привода. В топовых комплектациях Style, Pulse и Prime спереди и сзади установлено центральное LED освещение салона и наружные зеркала с автоматическим складыванием с центрального замка. Кроме этого, версии Style и Prime отличаются декоративными вставками серого цвета на центральной панели и передних дверях. Теперь для всех версий доступен новый цвет Blue Iron, впервые представленный в лимитированной серии Pulse.
Для всех версий Renault Arkana нового модельного года с мультимедийной системой Easy Link доступны подключаемые сервисы Renault Connect. Клиенты могут через мобильное приложение MY Renault дистанционно управлять рядом функций автомобиля и пользоваться новыми возможностями штатной онлайн-навигации.
Какие еще модели Renault и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».
Напомним, Россия стала первой страной, где в июне 2019-го начались производство и продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. Это первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. Автомобиль оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Система персонализации настроек вождения Multi-Sense позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.
Автомобиль прошел подготовку к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Для автомобиля предлагается целый комплекс систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсункок омывателя. Дистанционный запуск двигателя Renault Start активируется посредством ключа-карты, либо программированием с экрана Easy Link.
Высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.
По итогам четырех месяцев 2021 года продажи купе-кроссовера Renault Arkana на российском рынке выросли на 17% и составили 5787 автомобилей. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».
Фото: Renault
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