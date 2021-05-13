Renault Arkana получила новую топовую версию

Российские дилеры Renault начали продажи купе-кроссовера Renault Arkana 2021 модельного года. Стоимость новинки составляет от 1 млн 241 тыс. рублей, сообщает пресс-служба французской марки.

В линейке появилась топовая комплектация Prime, которая доступна с двигателем ТСе150 с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic, c передним или полным приводом за 1 млн 702 тыс. рублей и 1 млн 782 тыс. рублей соответственно.

Сиденья Renault Arkana Prime получили двухцветную кожаную обивку с перфорацией и тиснением с надписью Arkana на спинке кресел, салон топовой версии отличает прострочка на передних и задних дверях. Интерьер автомобиля также отличают хромированные элементы – окантовка ручек дверей, подрулевого переключателя, селектора привода. В дополнение к этим изменениям для версии Prime доступна новая опция – пакет «Дизайн», который включает в себя черную окраску крыши кузова, 17” легкосплавные колесные диски черного цвета и полностью черный потолок салона.

Версия Renault Arkana Prime получила максимально возможное для модели оборудование, в том числе: электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, подогрев задних сидений, шторки безопасности для переднего и заднего ряда и др.

Кроме того, для всех версий Arkana 2021 модельного года предлагается новый материал отделки потолка салона, а во всех полноприводных автомобилях появилась хромированная окантовка селектора привода. В топовых комплектациях Style, Pulse и Prime спереди и сзади установлено центральное LED освещение салона и наружные зеркала с автоматическим складыванием с центрального замка. Кроме этого, версии Style и Prime отличаются декоративными вставками серого цвета на центральной панели и передних дверях. Теперь для всех версий доступен новый цвет Blue Iron, впервые представленный в лимитированной серии Pulse.

Для всех версий Renault Arkana нового модельного года с мультимедийной системой Easy Link доступны подключаемые сервисы Renault Connect. Клиенты могут через мобильное приложение MY Renault дистанционно управлять рядом функций автомобиля и пользоваться новыми возможностями штатной онлайн-навигации.

Какие еще модели Renault и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».