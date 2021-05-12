Новая спецсерия Range Rover Evoque появится в России

Компания Jaguar Land Rover представила новую специальную версию Range Rover Evoque Bronze Collection. В России автомобили этой серии будут доступны с двумя вариантами двигателей – дизельным 199 л.с. и бензиновым 200 л.с., сообщает пресс-служба британской марки.

Снаружи спецсерию отличает контрастная крыша Corinthian Bronze, боковые вентиляционные отверстия с отделкой Burnished Copper и новые эксклюзивные 20-дюймовые колесные диски Satin Dark Grey с пятью сдвоенными спицами. Для Range Rover Evoque Bronze Collection доступно три цвета кузова – Carpathian Grey, Santorini Black и Seoul Pearl Silver. Сдвижная панорамная крыша, а также премиальные светодиодные головные фары с фирменным рисунком дневных ходовых огней и анимированные указатели поворота добавляют экстерьеру изысканности.

Среди особенностей в интерьере автомобиля – отделка салона Natural Grey Ash, оригинальные напольные коврики Bronze Collection с металлическими уголками и сиденья, обтянутые кожей цвета Ebony. Инновационное зеркало заднего вида с улучшенной обзорностью ClearSight от Land Rover, которое активируется одним нажатием кнопки, также входит в стандартную комплектацию.

Передовая информационно-развлекательная система Pivi Pro с двумя 10-дюймовыми сенсорными экранами высокого разрешения предоставляет расширенные возможности подключения. Система, разработанная Land Rover, обеспечивает удаленное обновление программного обеспечения через беспроводное подключение Software-Over-The-Air (SOTA), имеет упрощенную структуру меню и отличается быстротой работы.

Какие еще модели Land Rover и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Jaguar Land Rover