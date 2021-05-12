Genesis показал свой первый универсал

Компания Genesis опубликовала в соцсетях официальные фотографии своего первого универсала: на снимках запечатлен G70 в пятидверном кузове, покрытом камуфляжной пленкой. Основным рынком для новинки станет Европа, где автомобили с таким типом кузова пользуются устойчивым спросом. Ожидается, что универсала G70 появится у местных дилеров в 2022 году, пишет портал Motor.ru.

Новинка представляет собой нечто среднее между классическим универсалом и шутинг-брейком со сравнительно короткой крышей, наклоненной багажной дверью и спойлером, расположенным над задним стеклом. На снимках можно заметить красные тормозные суппорты, вентиляционные отверстия за передними колесами, стеклянную крышу и фирменные светодиодные задние фонари.

За основу универсала Genesis взят седан G70, переживший обновление осенью 2020 года. С большой долей вероятности, интерьер четырех- и пятидверки унифицируют, а в моторную гамму войдут бензиновые агрегаты объемом 2,0 и 3,3 л и дизель 2.2. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным «автоматом», а базовый 2,0-литровый также может работать с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальный бренд Genesis выйдет на европейский рынок летом 2021 года. На момент старта продаж модельная линейка Genesis будет представлена кроссовером GV80 и седаном G80 второго поколения, а позже в Старом Свете появятся компактные автомобили G70 и GV70. Кроме того, Genesis привезет в Европу электрический седан Electrified G80, премьера которого состоялась в конце апреля на Шанхайском автосалоне.

Стоит отметить, что на европейском рынке Genesis будет специализироваться на онлайн-продажах автомобилей: на данный момент специалисты марки завершают настройку всех необходимых сервисов, в том числе конфигуратора моделей и электронной площадки для заключения сделок. При этом на начальном этапе компания откроет шоу-румы в Лондоне, Мюнхене и Цюрихе.

В России модельный ряд Genesis на сегодняшний день включает седаны G70, G80 и G90, а также кроссовер GV80. По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 472 автомобиля, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021 года компания Genesis начнет продажи в России обновленного спорт-седана G70, а также нового среднеразмерного кроссовера GV70.

Фото: Genesis