Рынок мотоциклов с пробегом в России упал на треть

По данным агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2021 года россияне приобрели 6661 мотоцикл с пробегом, что на 33% меньше результата годичной давности. Напомним, что четыре года (с 2015-го по 2019-й) вторичный рынок мотоциклов в РФ показывал рост, а в 2020 году впервые продемонстрировал падение (-2%). Судя по результатам января – марта, негативная тенденция сохраняется.

В марочном рейтинге среди подержанной мототехники лидирует «японская тройка» – Honda (1446 шт.; -41%), Yamaha (1045 шт.; -34%) и Suzuki (661 шт.; - 37%). Эксперты отмечают, что все три бренда «просели» ниже рынка. Впрочем, и весь ТОП-10 по итогам трех месяцев ушел «в минус». Так, занимающие четвертое место подержанные мотоциклы BMW были куплены в количестве 587 штук (-26%). Пятую строчку занял Kawasaki (512 шт.; -36%). В ТОП-10 также вошли Harley-Davidson, «Урал», «ИЖ», Jawa и Ducati – показатель каждого из этих брендов превысил 100 единиц.

На Москву с областью суммарно приходится почти четверть вторичного рынка мотоциклов (24%). При этом Москва остается безусловным лидером на этом рынке – 951 купленный мотоцикл с пробегом в 1 квартале. А вот Подмосковью (631 шт.) буквально «на пятки наступает» Краснодарский край (601 шт.). В ТОП-5 входят еще Санкт-Петербург (456 шт.) и Ростовская область (238 шт.).

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