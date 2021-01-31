Российский рынок мотоциклов c пробегом упал впервые за 5 лет

В отличие от рынка новых мотоциклов (который по итогам 2020 года показал рост), покупка подержанной мототехники в России за прошлый год сократилась на 2% до 87 тыс. единиц. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020» (подробности и регистрация – здесь).

Эксперты также отмечают, что последние четыре года российский рынок мотоциклов с пробегом все время показывал рост, и вот впервые за пять лет продемонстрировал падение.

Лидером этого рынка остаются японские бренды. В ТОП-5 первые четыре места занимают именно «японцы» – Honda (21,2 тыс. шт.), Yamaha (14,4 тыс. шт.), Suzuki (9,4 тыс. шт.), Kawasaki (7,8 тыс. шт.), на которые приходится 68% от общего объема. Замыкает пятерку лидеров немецкий BMW, объем вторичного рынка которого составил 6,2 тыс. штук. В десятку лидеров также вошли Harley-Davidson, «Урал», «ИЖ», Jawa и Stels.

Около четверти рынка мотоциклов с пробегом (24%) пришлось на Москву и Московскую область (11,6 и 9 тыс. шт. соответственно). На третьем месте по этому показателю находится Санкт-Петербург (4,6 тыс. шт.). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (4,3 тыс. шт.). Замыкает ТОП-5 крупнейших региональных вторичных рынков мототехники Свердловская область (3,4 тыс. шт.).

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Фото: BMW