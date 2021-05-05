Авторынок Литвы в апреле вырос в 2,5 раза

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам апреля выросли (по сравнению с результатом годичной давности) на 152,6% до 4053 единиц. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При этом рынок легковых автомобилей увеличился на 162,8% до 3629 штук, а LCV – на 87,4% до 403 штук.

Эксперты объясняют такой стремительный рост исключительно низкой базой прошлого года. Напомним, что ровно год назад был объявлен карантин по коронавирусу – в апреле 2020 года литовский рынок упал на 67% по сравнению с уровнем годичной давности. Худшим для автобизнеса Литвы в прошлом месяце называется день 26 апреля, когда в стране было зарегистрировано всего 90 машин, а лучшим – 28 апреля, когда на учет поставили 319 автомобилей.

Рейтинг марок-лидеров на литовском авторынке в апреле возглавила Toyota с результатом 775 автомобилей. На втором месте – Fiat (719 шт.), на третьем – Volkswagen (614 шт.). В пятерку лидеров вошли также Peugeot (233 шт.) и Skoda (231 шт.). Из премиальных брендов лидирует Mercedes-Benz, реализовавший 68 автомобилей.

В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (630 шт.), на втором – Volkswagen Tiguan (205 шт.), на третьем – Toyota RAV4 (189 шт.). Далее следуют Toyota Corolla (158 шт.) и Toyota C-HR (143 шт.). Среди легких коммерческих автомобилей самым популярным был Renault Master (92 шт.).

Эксперты также отметили, что в апреле в стране было зарегистрировано 86 электромобилей, что в 6,6 раза больше, чем год назад. Самой популярной моделью среди электрокаров был Volkswagen ID.3, приобретенный в количестве 13 единиц. Эксперты отмечают, что в апреле в Литве дебютировали электрические кроссоверы Mercedes-Benz EQA, Skoda Enyaq iV и Volkswagen ID.4. Среди автомобилей с ДВС дебютировал кроссовер Renault Arkana.

В целом с начала года (за январь – апрель) в Литве было приобретено 12 648 новых легковых автомобилей, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Найти эти (и другие) автомобили можно в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Fiat