В России начались продажи обновленного Mitsubishi Eclipse Cross

Российские дилеры Mitsubishi начали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross. Новинка доступна в трех комплектациях от 2 млн 413 тыс. рублей до 2 млн 753 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Mitsubishi. Две версии оснащены новым для этой модели атмосферным двигателем 2.0 л мощностью 150 л.с., у одной полноприводной версии сохранится турбированный бензиновый 1.5 л двигатель мощностью также 150 л.с. Оба двигателя работают на 92 бензине. Кроссовер получил улучшенные ходовые характеристики, которые стали возможны благодаря выверенным настройкам фирменной системы полного привода Mitsubishi Super-All Wheel Control (S-AWC).

Внешний вид Eclipse Cross отличают новые фары и LED дневные ходовые огни, а также 18-дюймовые легкосплавные диски с новым дизайном. В палитре цветов модели также появился новый цвет – перламутрово-белый (White Diamond). Длина автомобиля увеличилась на 140 мм, что позволило добавить объема багажнику (+15%), теперь он составляет 331 литр (по VDA). Среди изменений в салоне – новая мультимедиа система Mitsubishi Connect с большим 8-дюймовым экраном, а также панорамная крыша с электрическим люком.

Обновленный Eclipse Cross оснащен адаптивным круиз-контролем (ACC), системой смягчения последствий лобового столкновения (FCM), системой мониторинга «слепых» зон (BSW), дополненной системой помощи при смене полосы (LCA) и автоматическим дальним светом (AHB), а также фронтальными, боковыми подушками безопасности, боковыми шторками и подушкой безопасности для коленей водителя.

Какие еще модели Mitsubishi и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Mitsubishi