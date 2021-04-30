Skoda показала интерьер новой Fabia

Компания Skoda опубликовала первый официальный эскиз салона новой Fabia, мировая премьера которой состоится уже в начале мая. С выходом новинки чешский бренд продолжает развитие новой концепции дизайна интерьера, уже реализованной в четвертом поколении Octavia, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Переход на новую модульную платформу MQB-A0 концерна Volkswagen Group позволил дизайнерам изменить пропорции кузова, а также сделать салон и багажник новой Fabia еще более вместительными. Так, четвертое поколение Skoda Fabia станет на 111 мм длиннее и на 48 мм шире по сравнению со своей предшественницей. Новинка будет отличаться не только еще большим пространством для пассажиров, но и увеличенным на 50 л объемом багажника.

Приборная панель с отдельно вынесенным по центру дисплеем мультимедийной системы и цветные горизонтальные декоративные вставки подчеркивают ширину салона, а характерная линия под дисплеем зеркально отражает форму фирменной решетки радиатора Skoda. Большие круглые дефлекторы воздуховодов, расположенные по бокам, создают дополнительные дизайнерские акценты, так же как и цветные элементы на центральной консоли и новые хромированные ручки дверей. На эскизе также ярко выделяется крупная надпись Fabia на боковой части приборной панели.

Большой вынесенный отдельно сенсорный дисплей мультимедийной системы является главным элементом дизайна интерьера новой Skoda Fabia. Кроме того, эскиз демонстрирует цифровую приборную панель, теперь она опционально доступна для модели.

Напомним, ранее компания Skoda опубликовала дизайнерские эскизы экстерьера хэтчбека Fabia четвертого поколения. Внешний вид новой Fabia отличают узкие фары и широкая фирменная решетка радиатора Skoda с хромированной окантовкой и черными ламелями, а также крупные колеса. Стоит отметить, что полностью светодиодные фары по своей структуре напоминают ледовую скульптуру и практически заходят на фирменную решетку радиатора Skoda. Характерные для чешского бренда кристаллические элементы нашли свое отражение в фонарях, доступных в полностью светодиодном исполнении. Удлиненный спойлер на крыше с боковыми стабилизаторами, зеркала заднего вида обтекаемой формы и активные шторки воздухозаборников в нижней части переднего бампера повышают аэродинамические показатели автомобиля.

По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Skoda реализовали 22802 автомобиля, что на 9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Skoda на российском рынке в отчетный период стал компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 9540 реализованных автомобилей. Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, чьи продажи снизились на 9% и составили 5216 единиц. Замыкает тройку бестселлеров марки компактный кроссовер Skoda Karoq, на котором остановили свой выбор 4389 российских покупателей (рост в 2,3 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новая Skoda Octavia, которая ранее предлагалась с мотором 1.4 TSI/150 л.с., с апреля стала доступна с базовым двигателем 1.6 MPI/110 л.с. и мощным 2.0 TSI/190 л.с. Осенью нынешнего года на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на 2021 год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Skoda