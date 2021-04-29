Объявлены сроки старта продаж новых Tahoe и Escalade в России

Компания General Motors в июне начнет продажи в России флагманского внедорожника Cadillac Escalade нового поколения, построенного на новой платформе с независимой задней подвеской. Кроме того, впервые для модели предложена пневматическая подвеска, дополняющая адаптивные амортизаторы Magnetic Ride, пишет портал Autonews.ru. На старте продаж новый Escalade будет доступен в России с бензиновым V8 объемом 6,2 литра, развивающим 426 л.с., но позже должна появиться версия с 3,0-литровым дизельным V6 мощностью 281 л.с.

Одновременно с «Эскалейдом» должен поступить к дилерам и соплатформенный Chevrolet Tahoe. Технически внедорожники во многом унифицированы, в том числе и по шасси (Tahoe тоже будет доступен с пневмоподвеской). На начальном этапе новинку предложат российским покупателям с 338-сильным мотором V8 объемом 5,3 литра. Трансмиссия у Chevrolet Tahoe, как и нового Cadillac Escalade, будет одна: 10-ступенчатый «автомат» и полный привод с межосевой муфтой и понижающей передачей.

Кроме того, в General Motors изучают возможность вывода на российский рынок своих электрических моделей на новой платформе Ultium – недавно представленных GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq. По словам представителей компании, аккумуляторы, электромоторы и другие компоненты начинки испытаны в экстремальных условиях и способны работать при температурах до -34 градусов. Однако решение о поставках таких машин в Россию пока не принято: все будет зависеть от развития зарядной инфраструктуры и экономической ситуации на рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Cadillac реализовали 302 автомобиля – это на 67% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2021 года в России было продано 609 внедорожников Cadillac, что на 73% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ. Таким образом, рекордные продажи Cadillac как в марте, так и за первый квартал в целом, позволили российскому рынку стать наиболее результативным в регионе General Motors International, и показать наилучшую динамику в сегменте за отчетный период.

Лидером продаж по-прежнему является среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5. Успешно дебютировал и «младший» компактный кроссовер Cadllac XT4, по результатам марта ставший наиболее активно продаваемой моделью через сервис онлайн бронирования: более 20% автомобилей XT4 в прошлом месяце были проданы онлайн.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: General Motors