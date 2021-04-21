Рынок новых люксовых автомобилей в марте упал на 40%

С октября прошлого года рынок новых автомобилей сегмента Luxury испытывает падение, и начало 2021-го продолжило этот негативный тренд, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Так, в январе этот рынок рухнул на 70%, в феврале – на 61%. В марте россияне приобрели 78 роскошных машин, что на 40% меньше, чем в марте 2020 года (130 шт.).

В «минус» ушли три из семи брендов, которые мы традиционно относим к данному сегменту. На 84% снизился объем покупок Lamborghini (3 шт.), на 73% – Maserati (3 шт.), на 67% – Mercedes-Benz Maybach S-Class (18 шт.). Также в первый весенний месяц не было приобретено ни одного Ferrari (год назад было 4 шт.). Не позволили рынку в марте упасть еще глубже только Bentley (29 шт.; +26%), Rolls-Royce (22 шт.; +29%) и Aston Martin (3 шт.; +200%).

Традиционно люксовые автомобили чаще всего приобретаются в Москве и Подмосковье, и март 2021 года не стал исключением. На Москву пришлось 68% таких покупок, в количественном отношении это составило 53 автомобиля. В Московской области обрели прописку еще 8 роскошных машин, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – по 3 экземпляра, в Пермском крае и Свердловской области – по 2. Еще в 7 регионах куплено по одному автомобилю сегмента Luxury: в Чувашии, Красноярском крае, Самарской, Ленинградской, Тюменской, Челябинской и Ростовской областях.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что за 1 квартал 2021 года в РФ суммарно приобретено 137 автомобилей люксового сегмента, что на 54% меньше, чем в январе – марте прошлого года (297 шт.).

Найти люксовые (и не только) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Bentley