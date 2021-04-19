Обновленный бизнес-седан Lexus ES появится в России

Компания Lexus представила обновленный бизнес-седан Lexus ES, который появится и на российском рынке.

Как сообщает пресс-служба Lexus, при разработке обновленного Lexus ES специалисты бренда обеспечили баланс между управляемостью и комфортом благодаря улучшенной подвеске и аэродинамике. Тормозная система была обновлена за счет измененной и увеличенной формы накладки на педаль, а также оптимизированного контура давления тормозной жидкости.

Что касается интерьера, экран получил сенсорный дисплей и расположился ближе и под большим углом к водителю для удобного использования системы мультимедиа. В числе доступных функций и синхронизация со смартфоном посредством AppleCarPlay и Android Auto, позволяющая свободно пользоваться привычными навигационными, коммуникационными и развлекательными приложениями с помощью мультимедийного экрана автомобиля. Обновленный Lexus ES также оснащен комплексом Lexus Connected Services, который позволяет комфортно использовать в автомобиле привычные онлайн-сервисы, получать сведения о техническом обслуживании и аналитические данные об истории поездок и манере вождения.

Обновлённый Lexus ES получил новейшую версию системы активной безопасности Lexus Safety System+, в который добавлены новые функции. Ассистент Emergency Steering Assist облегчает управление в пределах полосы движения: при риске столкновения Lexus ES автоматически объезжает неожиданное препятствие. Также добавлена система помощи водителю при экстренной остановке, работающая в связке с системой помощи движению по полосе, предупреждая о рисках и плавно замедляющая автомобиль при отсутствии реакции со стороны водителя. Если нужно совершить экстренную остановку, включаются аварийные фонари и звуковой сигнал, чтобы предупредить других участников движения и предотвратить или уменьшить повреждения автомобиля. Кроме того, система помощи движению по полосе (LTA) была улучшена за счет внедрения технологий искусственного интеллекта. Данная система помогает удержать автомобиль в центре полосы за счнт расширения диапазона подруливания и непрерывного усиления управления. А система динамического круиз-контроля получила функцию удержания скорости при движении в повороте. Обновленный Lexus ES заранее замедляется или ускоряется в зависимости от размеров кривой, чтобы соблюдать фиксированную дистанцию с автомобилем впереди в пределах установленной скорости движения.

Впервые за историю модели Lexus ES получил инновационную систему адаптивного управления дальним светом Blade Scan Type AHS с оптикой высокой точности, концентрирующую пучок света только в нужном месте в нужное время. Свет от LED-элементов попадает на две зеркальные пластины, вращающиеся с высокой скоростью, а от них – на линзу и освещает дорогу перед автомобилем. При ярком свете от встречных и попутных автомобилей подача света контролируется с помощью синхронизации вращения пластин и включения/выключения светодиодов. Технология Blade Scan AHS подсвечивает такие места на дороге, которые тяжело различить, когда включены обычные фары дальнего света, например, обочину. Также система помогает водителю быстрее замечать пешеходов и дорожные знаки и автоматически отключает дальний свет, не ослепляя водителей впереди идущих и встречных автомобилей.

Внешний вид Lexus ES отличают веретенообразная решетка радиатора с обновленным узором, а также передние фары с тройными светодиодными линзами в стиле L-Finesse. Новые 17-и 18-дюймовые диски с множеством осей контрастируют с глянцевыми черными поверхностями. Для версии F Sport доступны новые эксклюзивные 19-дюймовые диски глянцево-черного цвета. Кузов обновлённой версии Lexus ES получил новые цвета, например, оттенок Sonic Platinum, использующий игру теней, и Sonic Grey, придающий эффект глянца.

Интерьер приобрел новый оттенок Mauve в коричневых тонах. Модель в комплектации F Sport теперь поставляется в белом цвете интерьера с комбинированным дизайном сидений в бело-красной гамме. Также доступны интерьерные вставки из древесины орехового дерева с орнаментами Sumi Black Walnut и Brown Walnut.

С обновлением бизнес-седан получил новый двигатель объемом 2,0 л и мощностью 150 л.с. с увеличенной степенью сжатия, системой изменения фаз газораспределения и комбинированным впрыском. Двигатель работает в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией Direct Shift CVT, которая снабжена механической первой и задней передачей, что обеспечивает старт с места без потери крутящего момента, а также долговечность.

Линейку двигателей продолжают уже известные более мощные силовые установки – объемом 2,5 л и V6 объемом 3,5 л, мощностью 200 л.с. и 250 л.с. соответственно, агрегированные с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Lexus