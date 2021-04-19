KIA K5 стал самым продаваемым автомобилем сегмента D в 1 квартале

За три месяца 2021 года в России было реализовано 5866 автомобилей KIA K5 (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», достигнутый результат позволил этой модели стать самой популярной в сегменте D по итогам 1 квартала.

Таким образом, прежний лидер – Toyota Camry – теперь опустилась на второе место. Ее показатель в январе – марте составил 5028 проданных автомобилей. Третью позицию в сегменте D сохранила Hyundai Sonata, которая в 1 квартале нынешнего года разошлась тиражом в 1487 единиц.

Эксперты агентства сообщают, что лидерство KIA K5 в своем сегменте связано с рекордным показателем продаж этой модели в марте – 2708 штук. В то время как объем реализации Toyota Camry в первый месяц весны составил 1845 экземпляров. Это и позволило «корейцу» выйти в лидеры по итогам квартала.

Во сколько обойдется владение автомобилем сегмента D (и не только) можно подсчитать при помощи специального Калькулятора.

Фото: KIA