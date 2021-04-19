Новый Volkswagen Multivan будет представлен в ближайшее время | АВТОСТАТ

Новый Volkswagen Multivan будет представлен в ближайшее время

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New Multivan

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Компания Volkswagen Коммерческие автомобили в ближайшее время представит новый Multivan, который сразу после выхода будет доступен с гибридным двигателем. Он расширит предложение марки в сегменте минивэнов, так как Multivan последнего поколения T6.1 остается в линейке, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Через год планируется выход полностью электрического автомобиля ID. BUZZ в пассажирской и грузовой версиях, причем эта модель появится и на рынке США. В следующем году ожидается выход нового Amarok, который станет результатом сотрудничества с компанией Ford.

Таким образом, марка Volkswagen Коммерческие автомобили реализует полное обновление и расширение продуктового портфеля в течение двух лет. Напомним, в 2020 году был представлен  абсолютно новый Caddy, созданный на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Caddy California расширяет линейку кемперов, дополняя Grand California, построенный на базе Crafter, и серию Т. Марка Volkswagen Коммерческие автомобили также возьмет на себя создание городского развозного фургона на базе Caddy для компании Ford, производство которого стартует в Познани в 2022 году.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобилиновинкиvolkswagenvolkswagen amarokvolkswagen caddyvolkswagen multivan

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