Новые Audi A3 Sedan и A3 Sportback специальной серии Young&Drive доступны в России

Компания Audi Россия начала прием онлайн-заказов на новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии Young&Drive, приуроченной к старту продаж модели в России. Стоимость Audi A3 Sedan/Sportback 35 TFSI Young составляет 2 млн 490 тыс. рублей, Audi A3 Sedan/Sportback 35 TFSI Drive – 2 млн 590 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Новые Audi A3 Sedan и Audi A3 Sportback специальной серии предлагаются на выбор в двух вариантах цвета кузова – серый перламутр Daytona Grey или синий металлик Atoll Blue. Автомобили оснащены бензиновым двигателем 35 TFSI мощностью 150 л.с.

Что касается интерьера, Audi А3 Sedan и Audi A3 Sportback стандартно оснащаются 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем с акустической обратной связью, который также позволяет вводить текстовую информацию. Audi virtual cockpit plus оснащается 12,3-дюймовым дисплеем с тремя режимами отображения данных, включая специальный спортивный режим.

В список стандартного оборудования Audi A3 специальной серии также входят 17-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 спиц W» или «5 параллельных спиц», обивка сидений тканью High или Dynamic, светодиодные фары и светодиодные задние фонари с динамическими указателями поворота, пакет дополнительного освещения, комфортный ключ, пакет Infotainment (USB-разъемы с функцией зарядки в задней части салона, Audi sound system, Audi phone box light, Audi smartphone interface), многофункциональный руль с отделкой кожей, дизайн «3 спицы», с функцией переключения передач, а также климат-контроль с индивидуальной настройкой для двух зон салона, камера заднего вида, система автоматической парковки, круиз-контроль, обогрев передних сидений и др.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Audi