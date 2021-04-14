В России начались продажи нового кроссвэна KIA Carnival

Российские дилеры KIA начали продажи нового кроссвэна KIA Carnival, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Новинка доступна в семи- и восьмиместном исполнении, в пяти комплектациях по цене от 2 млн 599 тыс. 900 рублей до 3 млн 579 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Для кроссвэна на российском рынке предусмотрено два варианта двигателей линейки Smartstream. Дизельный двигатель с рабочим объемом 2,2 л доступен во всех комплектациях и имеет максимальную мощность 199 л.с., а крутящий момент 440 Нм в диапазоне от 1750 до 2750 оборотов. Бензиновый 3,5-литровый V6 с системой распределенного впрыска MPI доступен в комплектациях Prestige, Premiumи Premium+ и имеет максимальную мощность 249 л.с., а его крутящий момент составляет 331,5 Нм. Оба варианта двигателей агрегатируются с 8-тупенчатой автоматической трансмиссией. Во всех версиях кроссвэн KIA Carnival имеет привод на переднюю ось, дорожный просвет равен 182 мм.

Стандартными для KIA Carnival являются рефлекторные светодиодные фары и светодиодные ходовые огни, фирменная интегрированная система активного управления Kia VSM, ассистент старта на подъеме (НАС), система контроля давления в шинах (TPMS) и система выбора режима движения Drive Mode Select. Автомобиль оснащается семью подушками безопасности – двумя фронтальными, коленной подушкой водителя, двумя боковыми и шторками безопасности по всей длине пассажирского салона.

Среди штатных опций комфорта предусмотрены круиз-контроль, модуль Bluetooth для подключения мобильных устройств, разъемы USB-зарядки в передней панели и в боковой части спинок передний сидений (для пассажиров второго ряда), а также 12-вольтовая розетка в багажном отсеке. Рулевая колонка по умолчанию регулируется по высоте и вылету, сиденья второго ряда – в продольном направлении. Сиденья третьего ряда можно сложить в пропорции 60/40 либо полностью в специально предусмотренный для этого отсек в полу.

В базовый фирменный пакет KIA для российского рынка «Теплые опции» у Carnival включены подогрев передних сидений и форсунок омывателя ветрового стекла, электрообогрев ветрового стекла, боковые зеркала с электроприводом и подогревом. В базовую версию Comfort входят светодиодные фары, мультимедийная система с 8 дюймовым экраном, камера заднего вида и задние датчики парковки и 17-дюймовые колесные диски.

По сравнению с предшественником габаритная длина нового Carnival увеличилась на 40 мм (до 5155 мм), задний свес – на 30 мм (до 1130 мм), что позволило обеспечить больший простор для пассажиров заднего ряда и при этом сохранить лучший в классе объем багажного отсека. Дорожный просвет у KIA Carnival равен 182 мм.

Что касается внешнего вида нового KIA Carnival, переднюю часть автомобиля отличает классическая форма решетки радиатора KIA «улыбка тигра» (tiger nose), объединенная с высокотехнологичными фарами. При взгляде на автомобиль сбоку бросается в глаза ярко выраженная «поясная» линия, протянувшаяся по всей длине кузова и соединяющая фары и задние фонари. Стойка крыши за задними дверями выполнена в виде характерного «плавника», причем его хромированное покрытие переходит и на широкую полосу, опоясывающую всю корму.

Салон нового KIA Carnival получил панорамный сенсорный дисплей с тактильной обратной связью в центре передней панели, а также продуманную компоновку и комфортную посадку на трех или даже четырех рядах сидений.

Фото: KIA