Рынок новых LCV в марте вырос на 28%

Рынок новых легких коммерческих автомобилей в России растет второй месяц подряд. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2021 года его объем составил 11 тыс. единиц, что на 27,6% больше, чем год назад.

Лидером рынка по-прежнему остается отечественная марка GAZ с рыночной долей в 40%, что эквивалентно 4,5 тыс. купленных автомобилей. Это на 22,2% больше, чем в марте прошлого года. С большим отставанием от лидера, на втором месте, расположился российский бренд УАЗ, рыночный рост которого составил 41,9%. Это соответствует 1,6 тыс. купленных экземпляров. Самым популярным иностранным брендом остался американский Ford c результатом 1,5 тыс. единиц (+46,1%).

Далее идет отечественная LADA (1,3 тыс. шт.), показавшая самый высокий рост в пятерке лидеров – плюс 47%. На пятой строчке рейтинга – Volkswagen с результатом 498 купленных легких коммерческих автомобилей (-9,8%).

В целом за первый квартал 2021 года объем рынка новых LCV в России составил 27 тыс. единиц. Это на 14% больше, чем за 3 месяца прошлого года. Подробности – здесь.

Фото: ГАЗ