Рынок новых LCV в марте: ТОП-10 марок и моделей

9 апреля 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2021 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 11 тыс. единиц, что на 27,6% больше, чем год назад.

Первенство в этом сегменте рынка по-прежнему удерживает GAZ, на долю которого в марте пришлось 40% от общего объема. За первый месяц весны в нашей стране было куплено 4,5 тыс. таких автомобилей – на 22,2% больше, чем в марте 2020-го. На втором месте расположился УАЗ с результатом 1,6 тыс. купленных автомобилей, что на 41,9% выше прошлогоднего показателя. Среди иностранных брендов лучшим стал американский Ford, тираж которого составил 1,5 тыс. штук (+46,1%).

Как отмечают эксперты, 8 из 10 марок-лидеров по итогам марта показали положительную динамику. И наилучшая она – у французского Peugeot (+80%). А вот в «минусе», кроме немецкого Volkswagen, оказался еще и корейский Hyundai, объем рынка которого сократился сильнее других (-56,3%).

В модельной структуре рынка новых LCV лидерство сохраняет GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось 22,5% от всего объема. В количественном выражении это составляет 2,5 тыс. единиц, что на 22,6% больше, чем в марте 2020 года. Следом, с заметным отставанием, идет Ford Transit (1,5 тыс. шт.; +49,2%), а замыкает тройку лидеров фургон LADA Largus VU (1,1 тыс. шт.; +43,5%).

Только у одной модели из первой десятки в марте наблюдалась отрицательная динамика – Mercedes-Benz V-Class (-2,9%). Остальные модели вышли в «плюс», а лучшим по показателю роста стал УАЗ 3741, объем рынка которого вырос в 2,9 раза.

Что касается суммарной статистики по итогам первого квартала 2021 года, то и здесь отмечается рост (+14%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем рынка новых LCV с начала года составил 27 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В МАРТЕ 2021 ГОДА (шт.)