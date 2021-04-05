Объявлены цены на Mercedes-Benz C-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала российский прайс-лист на седан C-Class нового поколения. На начальном этапе для заказа доступны только две версии – C 180 и C 200, обе в комплектации Sport. В продажу новый Mercedes-Benz C-Class должен поступить в середине лета.

Как пишет портал Carscope.ru, обе модели оснащаются 1,5-литровыми 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями и 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic. Под капотом C 180 установлен мотор мощностью 170 л.с., привод задний. Такой автомобиль в базовой комплектации стоит 3 млн 590 тыс. рублей. Седан C 200 4Matic оснащается 204-сильным двигателем и полным приводом. Стартовая цена – 4 млн 130 тыс. рублей.

В стандартное оснащение комплектации Sport входят спортивный AMG-обвес кузова, светодиодные фары головного света, заниженная на 15 мм спортивная подвеска, комбинированная отделка сидений искусственной кожей и замшей, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 11,9-дюймовым дисплеем, камера заднего вида и другое оборудование.

Напомним, ранее российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи седана Mercedes-Benz S-класса нового поколения, который доступен к заказу с декабря прошлого года. Цены на дизельные седаны Mercedes-Benz S 350 d начинаются от 11 млн 120 тыс. рублей, бензиновая версия S 450 стоит от 11 млн 850 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 38815 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 8% меньше, чем годом ранее. Наилучшие показатели продаж продемонстрировал Mercedes-Benz E-Класса (вкл. CLS), разошедшийся в количестве 7240 единиц, за ним идут кроссоверы GLE, GLC и GLS. Премиальный минивэн V-Класс стал безусловным лидером рынка среди люксовых среднегабаритных малотоннажных автомобилей. Кроме того, премиальный пикап Х-Класса, производство которого было завершено в мае 2020-го, нашел 219 покупателей.

Какие еще модели Mercedes-Benz и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Mercedes-Benz