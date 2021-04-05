Литовский авторынок в марте вырос на 35%, по итогам 1 квартала - падение

В первый весенний месяц продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве выросли (по сравнению с результатом годичной давности) на 35,1% до 3 474 экземпляров. Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра».

При этом эксперты отметили, что рынок легковых автомобилей в марте вырос на 37,3% до 3 075 единиц, а LCV - на 20,5% до 399 единиц. Любопытно, что наиболее активно автомобили в стране покупались в самый последний день марта (31-го), когда было зарегистрировано 633 автомобиля, а худшим днем на этом рынке был день 1 марта, когда на учет было поставлено только 30 машин.

Тройку марок-лидеров на литовском рынке в первый весенний месяц традиционно возглавил Fiat, реализовавший 1 029 автомобилей. За ним следуют Toyota (485 шт.) и Volkswagen (340 шт.). В модельном рейтинге прошлого месяца в сегменте легковых на первом месте был Fiat 500 (902 шт.), на втором - Volkswagen Tiguan (137 шт.), на третьем - Toyota RAV4 (134 шт.). Среди коммерческих автомобилей самым популярным был Fiat Ducato (85 шт.).

Эксперты также отметили, что в марте в Литве зарегистрировано 19 электромобилей, а самый популярный из них - Porsche Taycan - был реализован в количестве 6 экземпляров. В марте 2020 года автомобилей на электротяге было продано в 2,5 раза больше (47 шт.).

В числе новинок рынка специалисты отметили появление в Литве роскошного спортивного купе Ferrari Roma. Кроме него, на учет был поставлен еще один Ferrari - F8.

Всего же в 1 квартале 2021 года жителями Литвы было приобретено 8 590 новых легковых автомобилей, что на 26,6% меньше, чем в прошлом году (11 709 шт.).

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Фото: facebook.com/fiatrussia