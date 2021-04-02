В России начались продажи юбилейной версии Jeep Wrangler

Юбилейная версия автомобиля Jeep Wrangler 80thAnniversary, выпущенная к 80-летию бренда, стала доступна российским покупателям. Как сообщает пресс-служба Jeep, первым ее продажи запускает СберАвто, а с 21 апреля она будет реализовываться и на других площадках. Стоимость новинки составляет от 5 млн 365 тыс. рублей.

Внешний вид Wrangler 80th Anniversary Edition отличают измененная решетка радиатора, окантовка фар и противотуманных фар с металлизированным лакокрасочным покрытием серого цвета Neutral Grey Metallic, а также 18-дюймовые двухцветные легкосплавные колесные диски (с акцентирующими элементами темно-серого цвета Granite Crystal). Светодиодные фары, окрашенный в цвет кузова, жесткий верх и эмблема 80th Anniversary, подчеркивают эксклюзивность этой юбилейной версии.

В салоне установлены сиденья, обтянутые черной кожей и украшенные прострочкой и эмблемой 80th Anniversary. Передняя панель также обтянута кожей, а под ногами располагаются специальные черные коврики. В стандартную комплектацию входят мультимедийная система Uconnec 8.4 NAV с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, системы Apple CarPlay и Android Auto для интеграции смартфона, 7-дюймовый дисплей TFT и аудиосистема Alpine с 9 динамиками и сабвуфером мощностью 552 Вт.

Из систем безопасности в стандартную комплектацию входят система контроля слепых зон с функцией определения поперечного движения транспортных средств сзади, камера заднего вида, передние и задние парковочные датчики, система бесключевого доступа Enter 'N Go и зеркала заднего вида с электроприводной регулировкой.

Для Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition предусмотрены 4-цилиндровый 2-литровый турбированный бензиновый двигатель (272 л.с. и 400 Нм) и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

По итогам первых двух месяцев 2021 года российские дилеры Jeep реализовали 239 внедорожников, что на 1% меньше по сравнению с прошлым годом. В настоящее время модельный ряд Jeep в России состоит из четырех моделей – Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в четвертом квартале 2021 года на российском рынке будут представлены абсолютно новое поколение Jeep Grand Cherokee, а также обновленный Jeep Compass (глубокая модернизация экстерьера/интерьера и новые моторы).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок»

Фото: Jeep