Новый Volkswagen Caddy доступен для заказа в России

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на семейство коммерческих автомобилей Caddy пятого поколения, которое поступит в продажу предположительно в июне. Новинка предлагается в нескольких исполнениях – грузовая версия Cargo (от 1 млн 939 тыс. 800 руб.), грузопассажирская версия Kombi (1 млн 973 тыс. руб.), семейный универсал повышенной вместимости Caddy (2 млн 216 тыс. 500 руб.) и кемпер California (2 млн 439 тыс. 100 руб.).

На российском рынке модель оснащается безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В рамках адаптации к российским условиях эксплуатации новый Caddy получил усиленную подвеску и увеличенный до 160 мм дорожный просвет.

Объем грузового отделения Caddy Cargo составляет 3,1 кв.м, а в версии Cargo Maxi он возрастает до 3,7 кв.м. Доступное пространство было увеличено благодаря полностью переработанному заднему мосту. Например, теперь в грузовое отделение Caddy Cargo европоддон можно загрузить поперек. Эта возможность появилась благодаря увеличенному до 1230 мм расстоянию между колесными арками. Новые сдвижные двери шириной 840 мм (ранее их ширина составляла 701 мм) позволяют в Caddy Cargo Maxi разместить сразу два европоддона. Максимальная длина багажного отделения до перегородки составляет 1797 мм (в версии Cargo) и 2150 мм (в версии Cargo Maxi).

Стандартная комплектация пассажирской и грузопассажирской версий оснащена пятью сиденьями. Как и у предшествующей модели, в качестве опции для обычной и длиннобазной версий предлагается третий ряд сидений: установка двух дополнительных сидений в задней части салона превращает Caddy в семиместный автомобиль. Сиденья из третьего ряда теперь можно извлекать из салона по отдельности, за счет чего достигается максимальная гибкость организации пространства. Сиденья второго ряда, как и раньше, также можно с легкостью извлечь из салона. Объем багажного отделения достигает 2556 литров (при загрузке под крышу до спинок передних сидений после извлечения второго ряда сидений). Если в салоне находятся пять человек и багажное отделение загружено до высоты спинок сидений, его объем составляет 1213 литров. Длина багажного отделения этих версий, рассчитанная до переднего ряда сидений, достигает 1913 мм, а максимальное расстояние между колесными арками – 1185 мм.

В базовое оснащение нового Caddy входят электрические стеклоподъемники, двухзонный климат-контроль и мультимедийная система с цветным дисплеем. В качестве опций доступны цифровая приборная панель Digital Cockpit, светодиодная оптика и передовые системы помощи на дороге.

Впервые в истории Caddy создан на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Новый дизайн экстерьера модели позволил снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cw до 0,30 (у предшественника: 0,33).

Какие еще модели Volkswagen и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили