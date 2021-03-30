За три месяца новые автомобили подорожали на 1 – 8%

Планомерный рост цен, начавшийся в этом году, затронул большинство марок, представленных на российском рынке. Как отмечают специалисты сайта «Цена Авто», в среднем с января по март 2021 года автопроизводители повысили цены на 1 – 8%, однако в зависимости от бренда эти показатели могут заметно отличаться.

Например, корейская марка KIA, подняла стоимость для большинства своих моделей на 1,6 – 4,6%. У другого корейского бренда – Hyundai – изменение цен было в более широком диапазоне от – 0,4% до 6,9%.

У японской марки Toyota основная часть продуктовой линейки в 1 квартале получила прибавку к стоимости в пределах 3,5 – 6,4%. Другой «японец», Nissan, предпочел пока ограничиться 0,9 – 3,3% для всех своих моделей.

Не отстают от них китайские и европейские производители. Например, рост цен на автомобили Chery составил 3,3 – 7,7%. У Renault цены на большинство моделей выросли на 0,7 – 3,8%, а у Volkswagen – на 1,4 – 2,9%.

Также стоит отметить, что в премиальном сегменте автомобили подорожали существеннее. Так, в январе – марте нынешнего года рост цен здесь на отдельные марки и модели даже превысил 10%.

Более подробную информацию по этой теме можно найти в нашем материале.

Как дальше будет складываться ситуация с ценами на автомобили? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля. Подробности и регистрация – здесь.

Фото: АВТОСТАТ