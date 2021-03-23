Полмиллиона не хватит. Как подорожали автомобили в России? («Автостат»)

В конце 2020 года большинство брендов, представленных на российском рынке, повысили стоимость своих автомобилей – 24 марки сделали это в ноябре, 22 – в декабре. С наступлением нового года этот процесс не остановился, а продолжился, подтверждая мрачные прогнозы о дальнейшем росте цен на легковые автомобили. С начала 2021 года* специалисты сайта «Цена Авто» зафиксировали появление обновленных прайс-листов на официальных сайтах 34 брендов. Как отмечают эксперты, помимо влияния экономических факторов (инфляция, колебания валюты), ситуация усугубляется предстоящим повышением утилизационного сбора и сохраняющимся дефицитом автомобилей на рынке.

«Гранта» уже дороже 500 тысяч Так, весь модельный ряд российской LADA дорожал за этот период дважды – в январе (на 1,1 – 4,5%) и марте (на 0,8 – 2,8%). Например, лидер рынка и самый доступный автомобиль в России – Granta – с начала года стал дороже на 21 тысячу рублей. Теперь «Гранта» окончательно перешагнула ценовой порог в полмиллиона, и ее минимальная цена за версию в кузове «седан» составляет 510 900 рублей. Увы, но сейчас новых автомобилей в России за 500 тысяч уже не найти… Еще сильнее выросли цены на семейство LADA Vesta. С января оно подорожало на 40 – 59 тысяч рублей в зависимости от модификации. Таким образом, третья по востребованности модель в стране сейчас предлагается к продаже от 723 900 рублей (за седан). Добавим, что еще один российский бренд – УАЗ – также повысил стоимость всех моделей на 30 – 35 тысяч рублей (или на 2,2 – 3,6%).

«Корейцы» дорожают, но их все равно покупают Говоря о бестселлерах рынка, нельзя не упомянуть о самой популярной иномарке – KIA Rio. Эта модель по итогам продаж в январе – феврале находится на втором месте в рейтинге, уступая лишь «Гранте». С начала года стоимость KIA Rio 2020 производственного года увеличилась на 15 тысяч и достигла 849 900 рублей. А за машину 2021 года производства придется выложить дополнительно 20 тысяч рублей. В целом же большинство моделей KIA с начал года подорожали на 0,9 – 2,6%, а машины 2021 производственного года обойдутся дороже еще на 1,6 – 4,6%. Исключения составляют кроссовер Sorento, новый «большой» внедорожник Mohave и седан К900 – у этих моделей разница между автомобилями 2020 и 2021 года выпуска еще больше и составляет 4,7 – 8,0%. Другой популярный в России «кореец», лидер сегмента SUV, кроссовер Hyundai Creta 2021 года выпуска подорожал на 30 – 67 тысяч. Цена на эту модель «в базе» сейчас стартует от 1 097 000 рублей. Еще один бестселлер бренда – седан Solaris – в текущем году также получил прибавку к стоимости для автомобилей 2021 года выпуска – за них придется выложить на 15 – 30 тысяч больше, чем за машины 2020 производственного года. Новая стартовая цена для этой модели составляет сейчас 805 000 рублей. По остальным моделям Hyundai наблюдается аналогичная ситуация: автомобили 2021 производственного года имеют более высокую стоимость, чем автомобили 2020 года выпуска. Здесь разница варьируется от 0,4 до 6,9%. При этом машины 2020 производственного года все еще можно найти по старым, «прошлогодним» ценам.

«Японцы» в погоне за курсом валют Самый популярный «японец» в России – кроссовер Toyota RAV4 – за неполные три месяца стал дороже на 11 – 37 тысяч в зависимости от комплектации и сейчас доступен от 1 972 500 рублей. По сравнению со всем остальным модельным рядом, это была минимальная прибавка к стоимости (0,4 – 1,5%). Остальные модели Toyota выросли в цене куда существеннее, прибавив от 1,9% до 6,4%. Среди других японских моделей, входящих в ТОП-20 по продажам, отметим кроссовер Mazda CX-5, который подорожал на 50 – 80 тысяч, или на 2,7 – 3,1%. Его новая стартовая цена составляет 1 759 000 рублей. Остальные модели Mazda выросли в цене не так сильно (на 1,7 – 3,1%). У кроссовера Nissan Qashqai, также попадающего в первую двадцатку модельного рейтинга, с начала года произошло два изменения цены, в результате чего он стал дороже примерно на 65 тысяч рублей. Таким образом, сейчас этот автомобиль 2021 года выпуска можно приобрести по цене от 1 477 000 рублей. У остальных моделей Nissan рост цен варьировался в тех же пределах – от 0,9% до 3,3%. При этом здесь цена новый автомобиль также зависит от его года выпуска. Машины 2020 производственного года все еще можно купить по ценам декабря. Так же, в зависимости от года выпуска, отличаются цены на новые автомобили у Mitsubishi – машины 2021 года обойдутся на 1,9 – 4,1% дороже машин 2020 производственного года, которые сохранили прежние ценники. А вот у Subaru машины 2020 года выпуска получили прибавку к стоимости в размере 0,4 – 2,2%, из-за чего разница с машинами 2021 года оказалась не столь существенна – всего 0,9 – 1,7%. Вне зависимости от года производства выросли цены весь модельный ряд Suzuki (на 1,5 – 3,0%) и Honda (на 2,5 – 4,1%).

Не все подорожали Среди «европейцев» самым востребованным на рынке является лифтбек Volkswagen Polo. Его стоимость за базовую комплектацию сегодня составляет 929 900 рублей, что на 22 тысячи выше прежней цены (на 1,7 – 2,4%). У большинства остальных моделей марки рост цен был сопоставимый – от 1,4 до 2,9%. А вот французский кроссовер Renault Duster в новом году уже дважды получал обновленные прайс-листы. В январе на официальном сайте производителя появились цены на машины 2021 года производства с начальной ценой от 912 000 рублей. Это на 22 – 47 тысяч выше цен на машины 2020 года выпуска. А с 11 марта российские дилеры Renault начали продажи нового поколения Renault Duster по цене от 945 до 1 460 тысяч рублей. Таким образом, минимальная стоимость модели выросла на 3,6%. Что касается остальных моделей Renault, то в январе цены на машины 2020 года производства выросли для большинства моделей на 0,8 – 2,2%. За автомобили 2021 года выпуска тогда нужно было доплатить всего 0,1 – 0,2%. А вот в марте прибавку к стоимости получили уже автомобили 2021 производственного года (на 0,7 – 3,8%), тогда как стоимость машин 2020 года выпуска сохранилась на уровне января. Также постепенно росли цены и на еще один популярный европейский автомобиль – лифтбек Skoda Rapid. С начала года он прибавил уже 45 тысяч, а его минимальная цена достигла 892 000 рублей. Остальные модели Skoda за это время подорожали на 1,7 – 5,3%. Из других марок отметим Opel (все модели подорожали на 2,0 – 2,9%), Chevrolet (большинство моделей подорожали на 2,3 – 6,3%) и Peugeot (две модели подорожали на 2,5 – 8,3%). Особняком здесь стоит французская марка Citroen, которая дважды с начала года обновляла прайс-листы, и оба раза некоторые модели становились доступнее (на 2,2 – 8,4% в январе, на 0,4 – 4,3% в марте), а другие – получали прибавку к стоимости (на 2,2 – 15,4% в январе, на 1,4 – 17,7% в марте).

А что с «китайцами»? В сегменте китайских автомобилей первое место по популярности занимает Geely Atlas. За неполные три месяца этот кроссовер стал дороже на 35 – 50 тысяч и теперь его можно купить за сумму от 1 344 990 рублей. Еще две модели Geely, кроссоверы Coolray и Emgrand X7, с начала года тоже подорожали на 3,2 – 6,6%. Второй по популярности «китаец», кроссовер Haval F7, в текущем году стал дороже на 30 тысяч (на 1,5 – 2,0%) и доступен сейчас от 1 529 000 руб. А вот внедорожники Haval H5 и Н9 получили более существенную прибавку к ценам – от 3,4% до 7,7%. Из популярных «китайцев» отметим те, у кого рост цен затронул всю модельную линейку. Так произошло у Chery (на 3,3 – 7,4%) и Changan (на 0,5 – 0,8%).