Калькулятор стоимости владения автомобилем (TСО): теперь на сайте «Цена Авто»!

Новая LADA Granta сегодня стоит от 510 900 руб., а стоимость владения этим автомобилем составит почти 11 000 руб. в месяц. Всю эту информацию теперь можно найти на сайте «Цена Авто», где появился новый продукт от аналитического агентства «АВТОСТАТ» - «Калькулятор стоимости владения автомобилем (ТСO)*».

Этот простой и удобный инструмент позволяет рассчитать не только стоимость владения, но также остаточную стоимость автомобиля в зависимости от срока эксплуатации в сравнении с основными конкурентами.

Например, Калькулятор поможет сравнить популярные седаны В-класса (Hyundai Solaris, LADA Vesta, Volkswagen Polo) или лидеров сегмента компактных кроссоверов (LADA 4x4, Hyundai Creta, Renault Duster) или любые другие интересные вам модели.

Быстро и наглядно Калькулятор выдаст на экран следующие параметры:

- стоимость нового автомобиля;

- остаточную стоимость;

- стоимость страховки КАСКО и ОСАГО;

- транспортный налог;

- стоимость зимних шин;

- затраты на замену шин по пробегу;

- затраты на техническое обслуживание;

- стоимость топлива.

Расчеты доступны как в полноэкранном формате, так и в виде файлов Excel и PDF.

Воспользоваться Калькулятором можно уже сейчас - он находится в свободном доступе на нашем сайте «Цена Авто».

* ТСО – Total Cost of Ownership