Калькулятор стоимости владения автомобилем (TСО): теперь на сайте «Цена Авто»!

Новая LADA Granta сегодня стоит от 510 900 руб., а стоимость владения этим автомобилем составит почти 11 000 руб. в месяц. Всю эту информацию теперь можно найти на сайте «Цена Авто», где появился новый продукт от аналитического агентства «АВТОСТАТ» - «Калькулятор стоимости владения автомобилем (ТСO)*».
Этот простой и удобный инструмент позволяет рассчитать не только стоимость владения, но также остаточную стоимость автомобиля в зависимости от срока эксплуатации в сравнении с основными конкурентами.
Например, Калькулятор поможет сравнить популярные седаны В-класса (Hyundai Solaris, LADA Vesta, Volkswagen Polo) или лидеров сегмента компактных кроссоверов (LADA 4x4, Hyundai Creta, Renault Duster) или любые другие интересные вам модели.
Быстро и наглядно Калькулятор выдаст на экран следующие параметры:
- стоимость нового автомобиля;
- остаточную стоимость;
- стоимость страховки КАСКО и ОСАГО;
- транспортный налог;
- стоимость зимних шин;
- затраты на замену шин по пробегу;
- затраты на техническое обслуживание;
- стоимость топлива.
Расчеты доступны как в полноэкранном формате, так и в виде файлов Excel и PDF.
Воспользоваться Калькулятором можно уже сейчас - он находится в свободном доступе на нашем сайте «Цена Авто».
* ТСО – Total Cost of Ownership